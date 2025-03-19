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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi Kupası İstanbul'da - Futbol Haberleri

        Şampiyonlar Ligi Kupası İstanbul'da

        UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımın kaldıracağı kupa, İstanbul'da sergilendi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2025 - 11:06 Güncelleme: 19.03.2025 - 11:06
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        Şampiyonlar Ligi Kupası İstanbul'da!
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        UEFA Şampiyonlar Ligi kupası İstanbul'da sergilendi.

        Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli futbol organizasyonun sponsorlarından Oppo'nun İstanbul'a getirdiği kupa, Divan Kuruçeşme'de futbolseverlerle buluştu.

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonunun şampiyonu, mayıs ayının sonunda Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da sahibini bulacak. İstanbul'da sergilenen kupa, şampiyon olacak takımın oyuncularını ellerinde yükselecek.

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