Devler Ligi'nin ilk haftasında Juventus, Borussia Dortmund ile kozlarını paylaşacak. Zorlu müsabaka öncesi gözler Igor Tudor'un kadro tercihine çevrildi. Milli yıldız Kenan Yıldız'ın ilk 11'de olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, Juventus- Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kenan Yıldız oynayacak mı? İşte Juventus- Borussia Dortmund maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında tüm detaylar...