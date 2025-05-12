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        Haberler Spor Basketbol Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi ikincisi Galatasaray, Türkiye'ye döndü - Basketbol Haberleri

        Şampiyonlar Ligi ikincisi Galatasaray, Türkiye'ye döndü

        Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi final maçında İspanya temsilcisi Unicaja Malaga'ya 83-67 mağlup olarak organizasyonu ikinci sırada bitiren Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Türkiye'ye döndü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 14:22 Güncelleme: 12.05.2025 - 14:22
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        Şampiyonlar Ligi ikincisi G.Saray yurda döndü
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        Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi final maçında İspanya temsilcisi Unicaja Malaga'ya 83-67 mağlup olarak organizasyonda ikinci oldu. Sarı-kırmızılı ekip, şampiyonanın ardından bugün öğle saatlerinde yurda döndü.

        "KUPAYI KAZANMAK İSTİYORDUK AMA OLMADI"

        Galatasaray Erkek Basketbol Takımı kaptanı Göksenin Köksal da İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Kupayı kazanmak istediklerini ancak başaramadıklarını söyleyen Göksenin, "Malaga'yı tebrik ederiz. Çok iyi savunma yaptılar. Biz de aslında 3-4 sayıya indirdikten sonra çok fazla fark açıldı. Geri gelmeyi başarıyorduk ama ondan sonra çok fazla sayı yedik. Yarı finalde İspanyol ekibi Tenerife'ye karşı kazandık. Daha sonrasında Malaga'ya da aynı sert müdaafayla çıkmamız lazımdı. Aslında onları yine tutmayı başardık ama skor üretemedik. Neticesinde de kaybettik. İnşallah seneye Final-Four İstanbul'a diyorlar. İstanbul'da Final-Four'u biz kazanırız. Kupayı kazanmak istiyorduk ama olmadı" diye konuştu.

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