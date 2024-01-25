Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları ücretsiz mi, şifresiz mi yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi Avrupa maçı yayın ihalesine ilişkin bir son dakika gelişmesi yaşandı. Yaşanan bu gelişme, "Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları ücretsiz mi? Avrupa maçları şifresiz mi yayınlanacak?" Sorularını gündeme getirdi. İşte Türk takımlarının Avrupa maçları şifresiz mi olacak sorusunun yanıtı...
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UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları TRT 1 ve TRT Spor’dan canlı olarak yayınlanacak. Bilindiği gibi Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi bir süredir Exxen platformundan canlı olarak yayınlanıyordu. Peki, "Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları ücretsiz mi? Avrupa maçları şifresiz mi yayınlanacak?" İşte detaylar...
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ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?
UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT kanalları ve TRT dijital platformu tabii'de yayınlanacak
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AVRUPA MAÇLARI ÜCRETSİZ Mİ OLDU?
UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT kanalları ve TRT dijital platformu tabii'de yayınlanacak.
Türk takımlarının Avrupa maçları şifresiz olarak TRT 1 ve TRT Spor'da olacak.