        Şampiyonlar Ligi: Ajax- Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?

        Şampiyonlar Ligi: Ajax- Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor! Bu kapsamda Inter ilk hafta maçında Ajax'a konuk oluyor. Christian Chivu'nun kadro tercihi ve Hakan Çalhanoğlu'nun oynayıp oynamayacağı ise araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Ajax- Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2025 - 17:30 Güncelleme: 11.09.2025 - 17:30
        • 1

          Devler Ligi'nin ilk haftasında Inter deplasmanda Ajax ile kozlarını paylaşacak. Zorlu müsabaka öncesi gözler Christian Chivu'nun kadro tercihine çevrildi. Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11'de olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, Ajax- Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı? İşte Ajax- Inter maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında tüm detaylar...

        • 2

          AJAX- INTER MAÇI NE ZAMAN?

          Ajax- Inter maçı 17 Eylül Çarşamba günü 22.00'de oynanacak.

        • 3

          AJAX- INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

          Johan Cruyff Arena'da oynanacak zorlu mücadele tabii spor üzerinden canlı yayınlanacak.

        • 4

          HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAYACAK MI?

          Transfer döneminde adı Galatasaray'la sıkla anılan Hakan Çalhanoğlu Inter ile yoluna devam etti.

          4 sezondur Inter'ın vazgeçilmez oyuncusu haline gelen Hakan, Ajax karşısında takımının en etkili silahı olacak.

