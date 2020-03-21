21 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği son sınıf öğrencisi Merve Yıldırım, ilk kez katıldığı Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda elde ettiği başarıyla adından söz ettirdi.
Merve Yıldırım yaptığı açıklamada, Bursa'da ana sınıfı öğretmeninin yönlendirmesiyle küçük yaşta başladığı cimnastikte bölgesel yarışmalarda çeşitli başarılar elde ettiğini söyledi.
Üniversite döneminde profesyonel olarak cimnastiğe devam ettiğini ve bu alanda ilkokul çağındaki öğrencilere antrenörlük yaptığını aktaran Merve Yıldırım, geçen yıl Aydın'da cimnastik kursu açtığını kaydetti.
Antrenörlük yaptığı dönemde fitness ile ilgilenmeye başladığını belirten Merve Yıldırım, "Cimnastikçi olduğum için genellikle kendi vücut ağırlığımla çalışıyorum. Çünkü iki ayda kas kütlesi elde etmek çok zor. Yarışma için iki ayımı ayırdım. Kendimi hazır hissettikten sonra yarışmaya katıldım. İlk kez girdiğim bir yarışmaydı ve benim için tarif edilemez bir duygu." ifadelerini kullandı.
Sporun kendisi için yaşam biçimi olduğuna işaret eden Merve Yıldırım, özellikle küçük çocuklarla ilgilendiği için kendini daha mutlu hissettiğini dile getirdi.
En büyük destekçisinin babası olduğunu vurgulayan Merve Yıldırım, "Bu konuda çok azimliyim. Bir şeyi istersem onu elde ederim. Sporu sadece sağlık için yapmalıyım hissi oluyor ama hayatım boyunca milli formayı giyip Avrupa ve dünya şampiyonalarında olmak istedim. Bunun için geçmem gereken bir ön eleme vardı ve onu geçtim. Milli forma altında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyorum." şeklinde konuştu.
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