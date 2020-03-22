22 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Şampiyon bu akşam neden yok? Soruları dizinin hayranları TRT 1 yayın akışında yer almayınca merak konusu oldu. Peki, Şampiyon 25. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?
ŞAMPİYON BU AKŞAM NEDEN YOK?
Şampiyon 25. yeni bölümü yerine tekrarı TRT 1 ekranlarında buluşacak. Kanal tarafından dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığı yönünde henüz bir bilgi paylaşılmadı.
Dizinin yeni bölümü bir sonraki haftaya yine TRT 1 ekranlarında yer alacak.
ŞAMPİYON SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Yaman hocayı kaybetmek herkesi derinden üzmüştür. Fırat, Zafer ve Nesli bir babayı kaybetmenin en derin acısını yaşamaktadırlar. Cenaze sırasında Yaman'ın vasiyeti olduğu ortaya çıkar. Öte yandan Suna bir şekilde Elif'in asıl amacının Fırat ve Yaman'ı kullanıp Derviş'in imparatorluğunun başına geçmek olduğunu öğrenmiştir. Elif'e her şeyini toplayıp gitmesini söyler.
Zafer, tefeciye olan borcunu bitirmek için kafes dövüşlerine devam etmektedir. Bu durum Tansel'in kulağına gider. Zafer için kötü bir planı vardır. Paraların yerini öğrenen Elif ikilemde kalmıştır. Suna'ya Fırat'ı sevdiğini ve onun için mücadele edeceğini söyler. Kerem'in bir an önce boksa dönmek için kendini zorladığını gören Suna bu durumdan Nesli'yi sorumlu tutar ve ikilinin görüşmesini istemediğini söyler.
Yaman'ın mektubuna ulaşan Fırat Derviş'in paralarını Güneş'e bıraktığını öğrenmiştir. Ancak bu paralarla ilgili başka bir planı vardır. Bu konuda Suna'dan yardım ister. Fırat'ı takip ederek paraların yerini öğrenen Tansel ve Duman paraları alırken onları bekleyen kötü sürprizden haberleri yoktur. Suna Elif ile ilgili gerçeği kanıtlı bir şekilde Fırat'a gösterir. Fırat şok olur.
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