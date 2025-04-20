Şampiyon Bursaspor, kupasına kavuştu!

3. Lig 1.Grup'ta geçen hafta şampiyonluğunu garantileyen Bursaspor, 29.hafta karşılaşmasında evinde ağırladığı Bornova 1877 Sportif’i 4-1 mağlup etti.

Karşılaşmada 3. Lig'deki yeni seyirci rekoru da kırıldı. Daha önce 43 bin 760 olan rekor, bu maçta 45 bin 170 kişiye ulaşırken, tribünleri dolduran yeşil-beyazlı taraftarlar, Maraton ve Teksas tribünlerinde koreografi oluşturdu.

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Koreografide; Maraton’da Red Kit ve Teksas, Teksas Tribününde ise 'GELİYORUZ' başlıklı pankart yazısı ve Daltonlar yer aldı.

KUPASINA KAVUŞTU Bursaspor, 45 bin yeşil-beyazlı taraftarın izlediği Bornova 1877 maçının ardından şampiyonluk kupasını aldı. Yeşil-beyazlı takıma kupasını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu teslim etti. TARAFTARLAR SAHAYA İNDİ 🐊 Bursaspor taraftarı şampiyonluğu kutlamak için sahaya girdi! 🏟️ #FutbolunKalbi pic.twitter.com/dlZntsJjsK — HT Spor (@HTSpor) April 20, 2025 "SÜPER LİG'E HEP BİRLİKTE TAŞIYACAĞIZ" Bursaspor Başkanı Enes Çelik: 10 aydır cidden büyük bir emek verildi. Bu emeklerin karşılığını burada almak, taraftarımızla birlikte yaşamak çok kıymetli. Hep beraber, birlik ve bütünlükle sezon boyunca neredeyse 40 bin ortalama seyirciyle, 33 bin 500 kombine satışıyla muhteşem bir birlik ve beraberlik ortamında bu kupa bize geldi. Ben hep şunu söylüyorum: taraftarlarımız bizi bu şekilde desteklediği sürece, bu şekilde 40 bin seyirciyle oynadığımız sürece, kombinelerde, formalarda her zaman bizim yüzümüzün akı oldular. Allah'ın izniyle biz de onları hiç bekletmeden Süper Lig'e hep birlikte taşıyacağız. 🏆 Şampiyon Bursaspor! 🐊 #FutbolunKalbi



🎙️ Bursaspor Başkanı Enes Çelik: 10 aydır cidden büyük bir emek verildi. Bu emeklerin karşılığını burada almak, taraftarımızla birlikte yaşamak çok kıymetli. Hep beraber, birlik ve bütünlükle sezon boyunca neredeyse 40 bin ortalama… pic.twitter.com/yigbvZDwlw — HT Spor (@HTSpor) April 20, 2025 BURSASPOR, KUPASINI KALDIRDI 🟢⚪️ Bursaspor şampiyonluk kupasını kaldırdı! 🏆 #FutbolunKalbi pic.twitter.com/g6EX4mkwrp — HT Spor (@HTSpor) April 20, 2025