Sami Uğurlu: Hiçbir istediğimizi yapamadık

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 4-1 yenildikleri Samsunspor karşılaşmasını değerlendirdi.

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"HİÇBİR İSTEDİĞİMİZİ YAPAMADIK"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uğurlu, "İlk yarıyı önde bitirsek de istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Maça da istediğimiz gibi başlayamadık. Rakibin iki penaltı kaçırması ne kadar şanslı başladığımızı gösterdi. Golden sonra oyunu yukarı taşıdık. 70 dakika önde götürdüğünüz maçı 4-1 kaybetmeyi anlatmak kolay değil. Hiçbir istediğimizi yapamadık, hiçbir şey ortaya koyamadık. Mücadele gücünün çok altında kaldık. Oyunun büyük bölümünü mücadele ederek coşkuyla oynayan Samsunspor'a karşı böyle oynarsanız üstünlük kurmanız kolay olmuyor. Samsunspor çok istedi. Çok coşkulu bir oyunları var. Mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.