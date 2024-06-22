Samet Akaydın sakatlık geçirdi
Milli futbolcu Samet Akaydin, Portekiz maçında sakatlandı ve yerine 75. dakikada Merih Demiral oyuna dahil oldu.
Giriş: 22.06.2024 - 21:25 Güncelleme: 22.06.2024 - 21:25
Portekiz maçında sakatlanması nedeniyle oyuna devam edemeyen Samet Akaydın, 75. dakikada yerini Merih Demiral'a bıraktı.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda F Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, BVB Stadyumu'nda Portekiz ile karşı karşıya gelirken, millilerde üzücü bir an yaşadı. Defans oyuncusu Samet Akaydin bir pozisyon sonrasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
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