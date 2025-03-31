Aydın'da kaza, dün gece saat 21.30 sıralarında Nazilli ilçesi Yeni Mahalle Şehit Mustafa Arslan Bulvarı'nda meydana geldi.

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DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

İddiaya göre, seyir halinde olan E.G.Y. idaresindeki otomobil U dönüşü yaptığı sırada, motosikleti ile seyir halinde olan Muhammet Samet Ulusoy (16), direksiyon hakimiyetini kaybederek yola savruldu.