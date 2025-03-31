Samet 16 yaşındaydı... Bir gencin yürek yakan ölümü!
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü 16 yaşındaki Muhammet Samet Ulusoy, savrularak otomobilin altında girdi. Kazada, Muhammet Samet Ulusoy olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü gözaltına alındı
Aydın'da kaza, dün gece saat 21.30 sıralarında Nazilli ilçesi Yeni Mahalle Şehit Mustafa Arslan Bulvarı'nda meydana geldi.
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
İddiaya göre, seyir halinde olan E.G.Y. idaresindeki otomobil U dönüşü yaptığı sırada, motosikleti ile seyir halinde olan Muhammet Samet Ulusoy (16), direksiyon hakimiyetini kaybederek yola savruldu.
OTOMOBİLİN ALTINA GİRDİ
DHA'daki habere göre metrelerce sürüklenen Ulusoy, otomobilin altına girdi. Kazayı görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ulusoy'un yaşamını yitirdiği tespit edildi.
ARAÇ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
Ulusoy'un cenazesi, savcının yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.