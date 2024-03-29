Sam Bankman-Fried'a kripto borsa dolandırıcılığından 25 yıl hapis cezası verildi

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried, iflas eden firmasının müşterilerini ve yatırımcılarını dolandırmaktan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bankman-Fried’e, yatırımcılara ve borç verenlere yalan söylediği ve milyarlarca dolarlık kripto para çalmaktan suçlu bulunmuştu.

Bankman-Fried’ın avukatları cezanın 6.5 yılla sınırlanması gerektiğini savunuyordu.

Mahkemede konuşan Bankman-Fried, yatırımcılardan ve çalışanlardan özür diledi.

Ününün zirve yaptığı dönemde Bankman-Fried, spor ve eğlence dünyasının ünlü isimleri ile geziyor ve teknoloji dahisi imajı ile yatırımcıları FTX’e çekiyordu.

Hakim, 32 yaşındaki eski kripto milyarderinin, çok sayıda yatırımcıyı zarara uğratmasına karşın “pişmanlık içeren tek bir kelime” kullanmadığını söyledi.

Bankman-Fried'ın ifadesinde yalan söylediğini ve kendisine emanet edilen parayı başka amaçlar için kullandığının farkında olduğunu söyleyen Hakim Kaplan, “Bunun suç olduğunu biliyordu” dedi.

Bankman-Fried mevcut yasalarda 100 yıla yakın ceza alabilirdi.

New York’taki davada yer alan federal savcılar Bankman-Fried'ın en az 40 yıl ceza alması gerektiğini savunuyordu.

Daha erken bırakılabilir mi?

Müvekkillerinin ilk kez bir suç işlediğini savunan avukatları, Bankman-Fried'ın yaşadığı ruhsal sorunların da dikkate alınmasını istedi. Avukatlar, zarara giren yatırımcıların, iflas sürecinde paralarının bir kısmını geri alabilecekleri savunmasını da yaptı.

Bankman-Fried’ın bu ceza sonrası 13 yıl içinde şartlı salıverilebileceği ifade ediliyor.

Hakim Lewis Kaplan, “Bu adam, gelecekte çok kötü bir şey daha yapabilcek konumda olabilir. Ve bu farazi bir risk değil” dedi.