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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Salt'ta yeni sergiler ve enstalasyonlar

        Salt'ta yeni sergiler ve enstalasyonlar

        Salt'ın yeni sergileri mayıs ayında başlıyor. 2050+ tasarım stüdyosunun 'Havaya Dair' enstalasyonu Salt Beyoğlu'ndaki Forum alanında; sanatçı Itziar Barrio'nun 'Öyleyse En Başa Dönelim' sergisi Salt Galata'da sanatseverlerle buluşacak. Salt Beyoğlu'nun dördüncü katındaki Kış Bahçesi'nde ise Haziran 2024'ten Mart 2025'e Özcan Ertek, Fulya Uçanok, Ömer Sarıgedik, Zeynep Hatipoğlu ve Passepartout Duo'nun ses enstalasyonları yer alacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2024 - 12:29 Güncelleme: 17.04.2024 - 12:29
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        Salt'ta yeni sergiler ve enstalasyonlar
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        Salt Beyoğlu’nda Enstalasyon: Havaya Dair

        Disiplinlerarası tasarım stüdyosu 2050+ tarafından Salt Beyoğlu’ndaki Forum alanı için tasarlanan Havaya Dair, materyal, işitsel ve görsel deneyler üzerinden hava kirliliğine dair unsurları somutlaştırmayı amaçlıyor.

        Enstalasyon, bir dizi müdahale aracılığıyla ziyaretçileri havanın maddeselliğiyle ilişki kurmaya teşvik ediyor. Havaya nüfuz eden ve hava yoluyla yayılan zehirli maddelerin yanı sıra bu zehirliliğin işaret ettiği toplumsal ve politik sonuçları, yerel ve küresel izlekleri, gezegen ölçeğindeki inkâr edilemez bağıntıları da irdeliyor. Havanın, bir bölgedeki faaliyetlerin binlerce kilometre ötedeki insan ve insan olmayan nüfusları etkileyebilen ortak bir alan olmasından yola çıkan sergi, temiz ve solunabilir havanın müşterek ve evrensel bir hak olduğu bir dünya için kolektif eylemin gerekliliğine de vurgu yapıyor.

        8 Mayıs-18 Ağustos tarihlerinde Salt Beyoğlu, Forum’da sunulacak Havaya Dair, İstanbul İtalyan Kültür Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilmektedir. Sergiye, video işlerin sunulduğu bir gösterim programı eşlik edecek.

        Salt Galata’da Itizar Barrio’nun Madde Üçlemesi: Öyleyse En Başa Dönelim

        Öyleyse En Başa Dönelim sergisi, sanatçı Itizar Barrio’nun Madde Üçlemesi’ni oluşturan video işleri bir araya getiriyor. Üçlemenin ilk bölümü A Demon that Slips into Your Telescope While You’re Dead Tired and Blocks the Light [Sen Yorgun Düşmüşken Teleskobuna Girip Işığı Kesen Şeytan] (2019), bilim insanları ve teknoloji uzmanlarının dünyaya bakışımızı nasıl etkilediğini irdelerken “nesnel” bilgi alanlarını şekillendiren toplumsal sistemlere ve iktidar yapılarına odaklanıyor. ROBOTA MML (2019-2023), Çekçe zorunlu çalışma anlamına gelen robota kelimesinden türetilen ve ilk kez Karel Čapek’in 1920 tarihli R.U.R. oyununda kullanılan “robot” kavramının etimolojik kökenlerini takip ediyor. İnsan emeğinin özgürleşmesi için robotların üretildiği bir fabrikada geçen bu oyunun karakterleri, Barrio’nun işinde sınıf bilinci, biyoiktidar, kimlik ve toplumsal cinsiyete duyarlı güncel bir bağlama yerleştiriliyor. Barrio’nun, sanatçı ve besteci Seth Cluett ile birlikte ürettiği Particle Matter [Parçacıklı Madde] (2021) ise maddi dünya ve bilimsel araştırmanın yanı sıra insan deneyiminin duyusal boyutlarını keşfe çıkıyor. Üçlemeyi oluşturan bu çalışmalarda, bilim insanlarından teknoloji çalışanlarına, vücut geliştirmeciden robotik mühendisine, farklı alanlardan uzmanların görüşlerine de yer veriliyor.

        Öyleyse En Başa Dönelim, ortak varoluş fikriyle hafıza, duyumsama ve deneyimin merkezi olarak bedenin işlevine dair açılımlar barındırıyor. Zaman, mekân ve kolektif deneyimin kesişimlerine dikkati çekerken, daha geniş toplumsal bağlamlar ile bireyleri bir arada tutan bağlantıları yeniden düşünmeye davet ediyor.

        23 Mayıs-29 Eylül tarihlerinde Salt Galata’da yer alacak Öyleyse En Başa Dönelim sergisi, BBVA Vakfı’nın desteğiyle gerçekleştiriliyor.

        Salt Beyoğlu’ndaki Kış Bahçesi’nde Ses Enstalasyonları

        Haziran 2024’ten Nisan 2025’e Salt Beyoğlu’ndaki Kış Bahçesi’nde sunulacak Bitkiler ve Bitkileri Sevenler için Sıcacık Toprak Sesleri programı, adını elektronik müziğin öncülerinden Mort Garson’ın bitkiler için hazırladığı Mother Earth’s Plantasia (1976) albümünden alıyor. L’Internationale’nin Museum of the Commons [Müşterekler Müzesi] projesi kapsamında hazırlanan programda, Özcan Ertek, Fulya Uçanok, Ömer Sarıgedik, Zeynep Hatipoğlu ve Passepartout Duo’nun ses enstalasyonları yer alacak.

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        #SALT
        #sergi
        #müze
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