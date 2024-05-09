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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Salt'ta yeni sergi: 'Havaya Dair'

        Salt'ta yeni sergi: 'Havaya Dair'

        Salt'ın, disiplinlerarası tasarım stüdyosu 2050+ tarafından tasarlanan, yeni sergisi 'Havaya Dair' 18 Ağustos'a dek Salt Beyoğlu'ndaki Forum alanında sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2024 - 11:51 Güncelleme: 09.05.2024 - 11:51
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        Salt'ta yeni sergi: 'Havaya Dair'
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        Salt’ın yeni sergisi Havaya Dair, hava kirliliğinin toplumsal ve ekolojik boyutlarını odağına alıyor. Milano merkezli disiplinlerarası tasarım stüdyosu 2050+ tarafından Salt Beyoğlu’ndaki Forum alanı için tasarlanan enstalasyon, maddi, işitsel ve görsel deneyler aracılığıyla hava kirliliğine dair unsurları somutlaştırmayı amaçlıyor.

        Sergide, ziyaretçileri havanın maddeselliğiyle ilişki kurmaya teşvik eden bir dizi müdahale yer alıyor: Havanın kimyasal bileşimini ortaya çıkaran ve her biri farklı zehirlilik derecelerine karşılık gelen bir renkle tasvir edilmiş; zehirliliğin farklı ölçeklerdeki yaygınlığını gösteren veri ve görüntülerin işlendiği perdeler, havadaki bu maddelerin etkileşiminin tetiklediği kimyasal reaksiyonlar sonucu ortaya çıkan koşulları duyumsanabilir kılan bir ses enstalasyonu ile İstanbul’un gökyüzünün, genellikle hareketsiz ve üç boyutlu nesneleri kaydetmek için kullanılan fotogrametri tekniğiyle hazırlanmış bir animasyonu. Böylece, yeryüzünü çevreleyen gaz hâlindeki görünmez maddelerin belgelenip cisimleştirilmesi amaçlanıyor.

        Havaya Dair, soluduğumuz havaya içkin karmaşıklıklara ilişkin anlayışımızı genişletmeye yönelik bir davet. Yalnızca havaya nüfuz eden ve hava yoluyla yayılan zehirliliği değil, bu zehirliliğin işaret ettiği karmaşık toplumsal ve politik sonuçları, yerel ve küresel izlekleri, gezegen ölçeğindeki inkâr edilemez bağıntıları da irdeliyor. Bir bölgedeki faaliyetlerin geniş çaplı etkiler yarattığı ortak bir alan olarak havayı odağına alan sergi, temiz ve solunabilir havanın müşterek ve evrensel bir hak olduğu bir dünya için kolektif eylemin gerekliliğini de gündeme getiriyor.

        8 Mayıs-18 Ağustos tarihlerinde Salt Beyoğlu’ndaki Forum alanında ücretsiz ziyarete açık olacak sergiye, Sular, Rüzgârlar, Araziler Arasında adlı gösterim programı eşlik edecek. Ayrıca 8 Mayıs Çarşamba günü saat 18.30’da bir konuşma ve panel programı gerçekleştirilecek. Program, 2050+ ekibinden Ippolito Pestellini Laparelli ile Kamil Dalkir’in sergiyi ve pratiklerini ele alacağı konuşma ile başlayacak. Salt’tan Eylül Şenses moderatörlüğündeki panelde ise Erica Petrillo (2050+), Melek Türker Saçan (Boğaziçi Üniversitesi) ve Melike Yavuz (Temiz Hava Hakkı Platformu) bir araya gelecek. Bilim, aktivizm ve sanat pratiklerinin kesişiminde serginin gündeme getirdiği meseleler değerlendirilecek.

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        #SALT
        #hayata dair
        #sergi
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