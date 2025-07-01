Salt'ta çocuklara özel sergi turları

Salt'ın Beyoğlu binasında 10 Ağustos'a kadar ziyarete açık olan "Hayvanların Yaşamı" sergisi, Türkiye ve farklı coğrafyalardan sanatçıların insan ve hayvan ilişkilerini merkeze alan işleri bir araya getiriyor.

Garanti BBVA kurucusu ve daimî destekçisi olduğu Salt'ın bu sergisi kapsamında düzenlediği rehberli sergi turları ile çocukları ağırladı.

REKLAM advertisement1

28 Haziran tarihinde gerçekleşen ve katılımın ücretsiz olduğu sergi turlarında çocuklar, rehber eşliğinde gezerken eleştirel düşünceye dayalı yaratıcı ve deneyimsel öğrenme fırsatı buldu.

Ayrıca etkinliklerde hediye edilen resim malzemelerinin tadını çıkardılar.

Turların yıl sonuna kadar devam etmesi planlanıyor.