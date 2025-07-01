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        Haberler Kültür-Sanat Salt'ta çocuklara özel sergi turları

        Salt'ta çocuklara özel sergi turları

        Salt'ın Hayvanların Yaşamı sergisi kapsamında çocuklara özel rehberli sergi turları düzenledi. 28 Haziran günü gerçekleşen etkinliklere çocuklar velileri eşliğinde katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2025 - 16:41 Güncelleme: 01.07.2025 - 16:41
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        Salt'ta çocuklara özel sergi turları
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        Salt'ın Beyoğlu binasında 10 Ağustos'a kadar ziyarete açık olan "Hayvanların Yaşamı" sergisi, Türkiye ve farklı coğrafyalardan sanatçıların insan ve hayvan ilişkilerini merkeze alan işleri bir araya getiriyor.

        Garanti BBVA kurucusu ve daimî destekçisi olduğu Salt'ın bu sergisi kapsamında düzenlediği rehberli sergi turları ile çocukları ağırladı.

        28 Haziran tarihinde gerçekleşen ve katılımın ücretsiz olduğu sergi turlarında çocuklar, rehber eşliğinde gezerken eleştirel düşünceye dayalı yaratıcı ve deneyimsel öğrenme fırsatı buldu.

        Ayrıca etkinliklerde hediye edilen resim malzemelerinin tadını çıkardılar.

        Turların yıl sonuna kadar devam etmesi planlanıyor.

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        #SALT
        #sergi
        #çocuklara özel sergi
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