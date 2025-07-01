Jhon Duran, Fenerbahçe için İstanbul'da!

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Al Nassr'ın yıldız ismi Jhon Duran'ı taşıyan özel jet İstanbul'a iniş yaptı.

Yıldız futbolcu, uçaktan inmesinin ardından kendisini bekleyen helikoptere binerek ayrıldı.

Kolombiyalı santrfor sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacak.

TFF KRİTERİNE TAM UYUM

Duran'ın yaşı da transfer sürecini kolaylaştıran bir diğer unsur oldu. 1 Ocak 2003 sonrası doğumlu olan genç forvet, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu sezon yürürlüğe koyduğu "14 yabancı – en az 2'si 2003 sonrası doğumlu" kuralına da tam uyum sağlıyor.