Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Barcelona son 100 yılın en sıcak haziran ayını yaşadı | Dış Haberler

        Barcelona son 100 yılın en sıcak haziran ayını yaşadı

        İspanya'nın Barcelona kenti, 1914'ten bu yana en sıcak haziran ayını yaşadı. Ortalama sıcaklığın 26 dereceye ulaştığı kentte, ayın en yüksek sıcaklığı 37,9 derece ile 30 Haziran'da yaşandı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 01.07.2025 - 14:55 Güncelleme: 01.07.2025 - 15:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Batı Avrupa ülkelerinin aşırı sıcak havaların etkisi altına girmesiyle İspanya'da ve Portekiz'de 46 derece ile sıcaklık rekorları kırılırken İtalya ve Fransa'da orman yangınlarına karşı kırmızı alarm, Belçika'da ise solunum ve kalp hastalıkları taşıyan kişiler için turuncu alarm verildi.

        • 2

          İspanya'nın doğusundaki Barcelona kentinde, son 100 yılın en sıcak haziran ayı kayıtlara geçti.

        • 3

          İspanya Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), Barcelona'da sıcaklık kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1914'ten bu yana en sıcak haziran ayının yaşandığını açıkladı.

        • 4

          Bu yıl haziran ayında ortalama sıcaklığın 26 dereceye ulaştığı belirtilen açıklamada, bir önceki en sıcak haziran ayının ise 25,6 derece ile 2003'te kayıtlara geçtiği ifade edildi.

        • 5

          Ayın en yüksek sıcaklığı 37,9 derece ile 30 Haziran'da yaşandı.

        • 6

          Avrupa'nın pek çok kenti, sıcak hava dalgasının etkisi altında. İtalya, Almanya, Belçika ve Fransa'da da aşırı sıcaklara karşı çeşitli önlemler alındı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Orman yangınlarında son durum! Hatay Antakya alarmda
        Orman yangınlarında son durum! Hatay Antakya alarmda
        Bursa'da bir saat arayla iki deprem!
        Bursa'da bir saat arayla iki deprem!
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        Jhon Duran, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Jhon Duran, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Sabri Ugan için TSYD'de tören düzenlendi
        Sabri Ugan için TSYD'de tören düzenlendi
        Vahşet! Karısını yumrukla öldürdü!
        Vahşet! Karısını yumrukla öldürdü!
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        İnanılmaz kazada 4 can kaybı!
        İnanılmaz kazada 4 can kaybı!
        ABD dolarında 1973'ten bu yana bir ilk
        ABD dolarında 1973'ten bu yana bir ilk
        Keçi çobanı keşfetmişti! "Burası her sene bizi şaşırtıyor"
        Keçi çobanı keşfetmişti! "Burası her sene bizi şaşırtıyor"
        Osimhen'e yeni teklif: Süre istedi
        Osimhen'e yeni teklif: Süre istedi
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        Beşiktaş, Tammy Abraham'ı duyurdu!
        Beşiktaş, Tammy Abraham'ı duyurdu!
        Eski yenge aşk tatilinde
        Eski yenge aşk tatilinde
        İtalya harekete geçti! AB vatandaşı olmayan 500 bin kişiyi işe alacak
        İtalya harekete geçti! AB vatandaşı olmayan 500 bin kişiyi işe alacak
        Baykar, İtalyan havacılık devi Piaggio'yu satın aldı
        Baykar, İtalyan havacılık devi Piaggio'yu satın aldı
        Habertürk Anasayfa