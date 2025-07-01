Barcelona son 100 yılın en sıcak haziran ayını yaşadı
İspanya'nın Barcelona kenti, 1914'ten bu yana en sıcak haziran ayını yaşadı. Ortalama sıcaklığın 26 dereceye ulaştığı kentte, ayın en yüksek sıcaklığı 37,9 derece ile 30 Haziran'da yaşandı
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Batı Avrupa ülkelerinin aşırı sıcak havaların etkisi altına girmesiyle İspanya'da ve Portekiz'de 46 derece ile sıcaklık rekorları kırılırken İtalya ve Fransa'da orman yangınlarına karşı kırmızı alarm, Belçika'da ise solunum ve kalp hastalıkları taşıyan kişiler için turuncu alarm verildi.
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İspanya'nın doğusundaki Barcelona kentinde, son 100 yılın en sıcak haziran ayı kayıtlara geçti.
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İspanya Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), Barcelona'da sıcaklık kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1914'ten bu yana en sıcak haziran ayının yaşandığını açıkladı.
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Bu yıl haziran ayında ortalama sıcaklığın 26 dereceye ulaştığı belirtilen açıklamada, bir önceki en sıcak haziran ayının ise 25,6 derece ile 2003'te kayıtlara geçtiği ifade edildi.
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Ayın en yüksek sıcaklığı 37,9 derece ile 30 Haziran'da yaşandı.
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Avrupa'nın pek çok kenti, sıcak hava dalgasının etkisi altında. İtalya, Almanya, Belçika ve Fransa'da da aşırı sıcaklara karşı çeşitli önlemler alındı.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.