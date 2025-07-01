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        Haberler Spor Transfer Victor Osimhen'e yeni teklif: Süre istedi - Futbol Haberleri

        Victor Osimhen'e yeni teklif: Süre istedi

        Victor Osimhen için transfer bilmecesi sürüyor. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, yıldız forvet için teklifini revize etmeye hazırlanıyor. Öte yandan İtalyan devi Juventus'un Osimhen için yeniden devreye girdiği öğrenildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2025 - 11:09 Güncelleme: 01.07.2025 - 11:09
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          Galatasaray ve Al Hilal, Victor Osimhen için transfer girişimlerini sürdürmeye devam ediyor.

        • 2

          Son teklifi reddedilen Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Osimhen’e 45 milyon euro yıllık ve bonuslar içeren bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

        • 3

          Öte yandan Nijeryalı yıldızın, Galatasaraylı yetkililerden bir kez daha süre istediği öğrenildi.

        • 4

          Bonservisi Napoli’de bulunan 26 yaşındaki golcünün serbest kalma bedeli tam 75 milyon Euro.

        • 5

          Bu bedel, 15 Temmuz tarihine kadar geçerli ve Galatasaray yönetimi bu süre dolmadan oyuncudan net bir yanıt almak istiyor.

        • 6

          Çünkü kulübün hem maaş bütçesi hem de bonservis harcaması, Osimhen transferine göre şekillenecek.

        • 7

          JUVENTUS DA DEVREDE!

          Öte yandan Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Torino ekibi, uzun süredir listesinde yer alan Victor Osimhen için ciddi adımlar atmaya başladı.

        • 8

          Teknik direktör Igor Tudor'un özellikle istediği isimlerin başında gelen Nijeryalı golcüyle hafta sonu temasların sıklaştığı belirtilirken, Juventus'un ilk hedefi oyuncuyu ikna etmek.

        • 9

          Siyah-beyazlılar Osimhen'in maaş beklentisini netleştirmeyi hem de Napoli ile yıldız oyuncunun serbest kalma bedeli üzerine pazarlıklara başlamayı planlıyor.

        • 10

          Juventus'un gündeminde Lille forması giyen Jonathan David de yer alıyor ancak Osimhen transferi, kulübün öncelikleri arasında ilk sırada bulunuyor.

        • 11

          GALATASARAY PERFORMANSI

          Galatasaray'da 41 maçta süre bulan Osimhen, 37 gol attı ve 8 asist yaptı.

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