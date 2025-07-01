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        Haberler Gündem Politika MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar | Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        MHP lideri Bahçeli: Peygambere saldırıyı lanetliyorum

        MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Peygambere saldırıyı, sözde mizah dergisinin karikatürünü lanetliyorum" diyen Bahçeli, "Dergi yabancı benzerlerini aratmayacak ilkelliktedir. İslamofobiye karşı hukuki eylem planı hazırlanmalı." ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Bahçeli, "Türkiye yeni döneme geçti. PKK'nın silah bırakma sürecinin tamamlanması bir an evvel sağlanmalı, yeni çatışmalara yol açacak sivri tahriklere karşı azami derecede dikkat edilmeli." dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2025 - 10:31 Güncelleme: 01.07.2025 - 11:29
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        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
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        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "Peygambere saldırıyı, sözde mizah dergisinin karikatürünü lanetliyorum. Dergi yabancı benzerlerini aratmayacak ilkelliktedir. İslamofobiye karşı hukuki eylem planı hazırlanmalı.

        "YANGINLAR TAHAMMÜL SINIRLARINI AŞTI"

        Canımızı acıtan ciğerlerimizi yakan bazı münferit olayların varlığını inkar etmek mümkün değildir. Her yaz geldiğinde çıkan orman yangınları bunlardan birisidir. Ormanlar milli servettir. Bir ağacın yok olması ülke ve millet bütünlüğüne kast etmektir. Yangınlar artık tahammül sınırlarını aşmıştır. Orman yangınları olağanüstü önlemlerin alınmasını mecburi hale getirmiştir.

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        CHP'nin mahkemelik olması günden güne ağırlaşan hastalıklı bünyesinin sonucudur. CHP'nin 38'inci kurultayı ile görülen mutlak butlan davası ve duruşmanın 8 Eylül'e ertelenmesinin bizim nazarımızda herhangi bir değeri yoktur. Fakat CHP'nin kendi içinde birlik halinde olması, iç huzur ve dengeyi yakalaması Türk demokrasisinin hayrına olacağı kanaatindeyim.

        "CHP ARTIK KARTEL PARTİSİDİR"

        Sosyalist Enternasyonal'in yörüngesinde dönerek değil, Atatürk'ün izinden yürüyerek istikrarsızlıktan kurtulacakları düşüncesindeyim. 8 Eylül'den bir gün sonra tarihi bir gün olan 9 Eylül'e bir ve bütün halde ulaşması demokratik bir fırsattır. CHP artık kartel partisidir. Yani siyasi hedefleri için devletin kaynaklarını kanun dışı yollardan kullanacak kadar çizmeyi aşmıştır. Dehşet veren kanunsuzluk, hukuksuzluk ve yolsuzluk markası olmaya da açık ara namzettir.

        ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ

        Özel'in Almanya'da Türkiye'yi şikayet etmesi utançtır. Yabancıların karşısında nabza göre şerbet veren bir siyasetçinin ülkesini karalaması utanç vericidir. CHP kökünden kopmuştur. CHP'yi samimiyetle ikaz ediyoruz. Aklınızı başınıza alın, tarihe kulak verin.

        "PKK BİR AN ÖNCE SİLAH BIRAKMALI"

        Terörsüz Türkiye hedefi doğru zamanda atılan doğru bir adımdır. Yeni yüzyılda teröre yer yoktur. Bugüne kadar yüreklerimizi kavuran acılara tekrar katlanmak söz konusu değildir. Türkiye yeni döneme geçti. PKK'nın silah bırakma sürecinin tamamlanması bir an evvel sağlanmalı, yeni çatışmalara yol açacak sivri tahriklere karşı azami derecede dikkat edilmeli.

        PKK örgütsel varlığını feshettiğini 12 Mayıs'ta açıklamıştır. Kara bir dönem açılmamak üzere kapanmalıdır. Barış havası hakim olmalıdır. Bundan geriye dönüş yok, aksi halde sonuç vahim ötesidir. "

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