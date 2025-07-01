Bursa Gemlik'te 3,9 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem!
Marmara Bölgesi'nde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada saat 11.47'de meydana gelen depremin büyüklüğünün 3,9 olduğu ve merkezinin de Bursa Gemlik olduğu kaydedildi. Saat 13.00 sularında ise ikinci bir deprem meydana geldi. Merkez üssü yine Gemlik olan depremin büyüklüğü 4,2 olarak kaydedildi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, 4,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin, ekiplerin saha taramalarına başladığını ve an itibarıyla herhangi olumsuz durumun bulunmadığını bildirdi
Bursa'da saat 11.47'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 13.00 sularında ise ikinci bir deprem meydana geldi. Merkez üssü yine Gemlik olan depremin büyüklüğü 4,2 olarak kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gemlik ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Çevre illerde de hissedilen depremin yerin 9,82 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin, ekiplerin saha taramalarına başladığını ve an itibarıyla herhangi olumsuz durumun bulunmadığını bildirdi.
Yerlikaya, Bursa Gemlik'te saat 12.57'de meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da, "Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 4.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor." paylaşımında bulundu.
BURSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada da, "İlimizde saat 11.47'de, merkez üssü Gemlik olan 3,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, deprem sonrası olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
GEMLİK MERKEZLİ İKİNCİ DEPREM
Saat 13:00 sularında ikinci bir deprem meydana gelen Gemlik, bu kez 4,2 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gemlik ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Çevre illerde de hissedilen depremin yerin 10,14 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. (AA)