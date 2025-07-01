İnanılmaz kazada 4 can kaybı!

Manisa'nın Kula ilçesinde park halindeki TIR'a çarpan otomobildeki Rıdvan A. (36) ile çocukları M.N.A. (12), Y.A. (9) ve M.T.A. (6), yaşamını yitirdi. Kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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DHA'nın haberine göre kaza, dün saat 16.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Yurtbaşı Mahallesi'nde meydana geldi.

Rıdvan A.'nın kullandığı otomobil, bir lokantanın önünde park halindeki TIR'a arkadan çarptı.

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Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı kurtarma ekipleri sevk edildi.

TIR'ın dorsesinin altına giren otomobilde sıkışan Rıdvan A. ile çocukları M.N.A., Y.A. ve M.T.A., itfaiyecilerin uzun süren çalışmasıyla çıkarıldı.

Öldüğü belirlenen baba ve 3 çocuğun cansız bedenleri, otopsi için morga kaldırıldı. Kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.