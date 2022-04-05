İngiltere'de 60'tan fazla çıocukta tespit edilen Samonella ülkede konuyla ilgili incelemelerin başlatılmasına neden olmuştu. Yapılan sağlık araştırmalarının sonucunda çocuklarda tespit edilen Samonella virüsünun Ferrero firmasının ürettiği Kinder Surprise yumurtalardan kaynaklandığı ortaya çıktı. İngiltere Gıda Standartları Ajansı, İngiltere'de Samonella virüsü nedeniyle bazı Kinder Suprise yumurtaları satıştan geri çekti.

Samonella virüsü internette en çok araştırılan konulardan biri oldu. Samonella virüsünün nasıl bulaştığı ve belirtilerinin ne olduğu merak konusu oldu.