Salman Rüşdi'nin sağlık durumu hakkında yeni açıklama

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ABD'nin New York eyaletindeki bir konferansta bıçaklanarak hastaneye kaldırılan "Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı Salman Rüşdi'nin sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. Rüşdi'nin menajeri Andrew Wylie, Hint asıllı yazarın New York'un batısındaki Chautauqua Enstitüsü'ndeki konferansta bıçaklanmasının ardından bugün "durumunun daha iyi olduğu, solunum cihazına gerek duymadan konuşabilecek, hatta şaka yapabilecek" duruma geldiği bilgisini paylaştı. Wylie, bununla birlikte, 75 yaşındaki Rüşdi'nin iyileşmesinin uzun süre alacağını belirtti. Bu arada, saldırının yaşandığı konferansta Rüşdi'yi korumaya çalışırken yüzünden yaralanan moderatör Henry Reese'nin de (73) taburcu olduğu duyuruldu. 1980'lerde yazdığı "Şeytan Ayetleri" kitabıyla İslam dünyasının tepkisini çeken Rüşdi hakkında, o dönemin İran lideri Ayetullah Humeyni tarafından ölüm fetvası verilmişti.

SALDIRGAN OLAY ÖNCESİNDE BOKS DERSİ ALMIŞ Rüşdi'ye bıçaklı saldırı düzenlemekle ilgili iki ayrı suçtan yargılanan 24 yaşındaki Hadi Matar'ın ,11 Nisan'da ikamet ettiği New Jersey'in Fairview semtindeki boks kulübüne yazıldığı, olaydan birkaç gün önce ise ayrıldığı tespit edildi. State of Fitness Boxing Club isimli işletmenin yöneticisi Rosaria Calabrese, Matar'ın birkaç gün önce e-posta ile "bir süre müsait olamayacağı" için üyeliğini iptal etmek istediği bilgisini aktardı. Spor salonu yetkilileri, Matar'la ilgili "şiddet içeren hiçbir şey" görmediklerini belirterek, onu "kibar, sessiz, ancak her zaman son derece üzgün görünen çekingen bir karakter" olarak nitelendirdi. New Jersey polisi, California doğumlu Hadi Matar'ın anne babasının Lübnan asıllı oldukları bilgisini paylaşırken, New York Bölge Savcısı Jason Schmidt, saldırganın sahte kimlikle konferans salonuna girdiğini ve Rüşdi'ye ulaşabileceği bir konum seçtiğini söyleyerek, saldırının önceden planlanmış olduğuna işaret etmişti.

NE OLMUŞTU? Uzun süredir New York şehrinde yaşayan Rüşdi, 12 Ağustos'ta Buffalo kentine yakın Chautauqua Enstitüsü'nde konferans vermek için kürsüye çıktığı esnada Matar'ın bıçaklı saldırısına uğramıştı. Biri boynundan olmak üzere 10'dan fazla bıçak darbesine maruz kalan Rüşdi, araçla yaklaşık 40 dakika mesafede bulunan UPMC Hamot Surgery Center Hastanesi'ne helikopterle kaldırılarak ameliyata alınmıştı. Aynı günün akşamı, polis ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ekiplerinin New Jersey'deki evinde arama gerçekleştirdiği Matar, dün ilk çıktığı mahkemede suçsuz olduğunu iddia etmişti. New York Times'a yazılı açıklamada bulunan Rüşdi'nin menajeri Andrew Wylie, Hint kökenli İngiliz yazarın hayati tehlikeyi atlattığını ancak karaciğerinin bir kolunun bıçak darbelerinden ciddi hasar gördüğünü ve bir gözünü kaybedebileceğini ifade etmişti. Fotoğraflar: AP