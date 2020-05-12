"NE OLACAĞINI GÖRMEK İSTEDİM"

"Botoks yaptırmak istedim aslında" diyen Hayek, "Yaptıracağım için çok heyecanlıydım çünkü bunu daha önce hiç yaptırmamıştım. Ne olacağını görmek istedim" ifadelerini kullanmıştı.