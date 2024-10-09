Salih Uçan formayı unuttu!
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde sözleşme uzattığı Salih Uçan, Giovanni van Bronckhorst yönetiminde formadan uzak kaldı.
Bu sezon tüm maçlarda kadroda yer alan Salih Uçan buna karşın sadece 32 dakika şans buldu.
Tecrübeli futbolcu, Galatasaray ile oynanan Süper Kupa maçında 1 dakika süre bulurken ligde ise Trabzonspor maçında 3 dakika, Kayserispor maçında ise 1 dakika oyunda kaldı.
Salih Uçan, Avrupa Ligi'nde ise Lugano ile iç sahada oynanan maçta 4 dakika şans bulurken 1 de gol attı.
Salih Uçan, Avrupa Ligi'nde Ajax karşısında 9 dakika görev alırken Eintracht Frankfurt maçında ise 14 dakika süre bularak en fazla oyunda kaldığı maçı oynadı.
Salih Uçan diğer geri kalan 6 maçta oyuna dahil olmazken bu sezon hiçbir maça 11'de başlamadı.