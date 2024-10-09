Salih Uçan formayı unuttu!

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Bu sezon tüm maçlarda kadroda yer alan Salih Uçan buna karşın sadece 32 dakika şans buldu.

Tecrübeli futbolcu, Galatasaray ile oynanan Süper Kupa maçında 1 dakika süre bulurken ligde ise Trabzonspor maçında 3 dakika, Kayserispor maçında ise 1 dakika oyunda kaldı.

Salih Uçan, Avrupa Ligi'nde ise Lugano ile iç sahada oynanan maçta 4 dakika şans bulurken 1 de gol attı. Salih Uçan, Avrupa Ligi'nde Ajax karşısında 9 dakika görev alırken Eintracht Frankfurt maçında ise 14 dakika süre bularak en fazla oyunda kaldığı maçı oynadı.

Salih Uçan diğer geri kalan 6 maçta oyuna dahil olmazken bu sezon hiçbir maça 11'de başlamadı.