Salih Özcan: Avusturya maçının hesabını ödeyeceğiz

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A Milli Takım'da Salih Özcan ve Kenan Yıldız, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"UMARIM BU ŞEKİLDE DEVAM EDERİZ"

Gruptaki üç maçtaki hikayeyi anlatan Salih Özcan, "Güzel bir hikayeydi. Zor bir gruptu. İlk maçın bizim için en zor maçlardan biri olduğunu düşünüyorduk. Galibiyetle başladık. Portekiz maçının da zor olduğunu biliyorduk. Orada biraz hayal kırıklığı yaşadık açıkçası. Son maç, final maçı gibiydi. Çok şükür onu da yendik. 16 yıl sonra gruptan çıkmamız çok güzeldi. Turnuva bizim için şimdi başlıyor." dedi.

Kenan Yıldız ise, "16 yıl sonra gruptan çıktık, bu tabii ki mutluluk verici. İlk maçımızın çok önemli olduğunu düşünüyorduk ve kazandık. İkinci maçta elimizden geleni yapmamıza rağmen istediğimizi alamadık. Üçüncü maçta galibiyetle birlikte çıktık gruptan, umarım bu şekilde devam ederiz." sözlerini sarf etti.

REKLAM AVUSTURYA MAÇI Avusturya maçı için konuşan Salih Özcan, "Bizi iyi bir takım bekliyor, çok zor bir maç olacak. Son maçta onlara karşı kötü bir sonuç oldu. Onu unutmadık. Avusturya takımı oturmuş bir takım. Ona göre analizlerimizi yapmalıyız ve maça odaklanmalıyız. Planımızı kurmamız lazım. Kendimize güvenirsek inşallah o maçı da alırız." diye konuştu. Kenan Yıldız ise, "Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Bunu biliyoruz, hazırlık maçında da gördük. Burada da kendilerini gösterdiler." dedi. 19 yaşındaki genç futbolcu, kendi performansı için de, "Ben kendimi değil, takımı düşünüyorum. Takıma en iyi şekilde yardımcı olacaksam o şekilde performans göstermek istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

HAKAN ÇALHANOĞLU AÇIKLAMASI Avusturya maçında kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun olmaması hatırlatılan Salih Özcan, "Hakan Çalhanoğlu kaptanımız ikinci sarı kartı gördü. O yüzden oynayamayacak. Bizim için çok önemli isimlerinden biri takımın. Sahada kendini gösteriyor her zaman. Bizim için maalesef zor olacak onun olmaması. İnşallah onun yerine kim oynarsa en iyi şekilde kendisini gösterecek ve takıma yardım edecek." diye konuştu. "İÇİMDE BİR HIRS VAR" Avusturya karşılaşması için konuşan Salih Özcan, "Maçtan maça bakıyorum. Avusturya var şimdi, gerçekten iyi bir takım. Öncelikle o maç ondan sonra devamı gelir. Kime karşı oynarsak onu konuşuruz. Şimdi Avusturya'ya karşı odaklanmamız lazım. Takıma çok güveniyorum. O kalite var bizde. Avusturya'ya karşı bir takıma karşı kalitemiz var. Açıkçası içimde bir yara var. 6-1 gerçekten bayağı bir iz bıraktı. Ona göre de şimdiki maçta... İçimde bir hırs var. Cevap vermek istiyorum herkese. Maça öyle girmemiz lazım." yorumunda bulundu.

"HESABI ÖYLE ÖDEYECEĞİZ" Salih Özcan, Borussia Dortmund'dan takım arkadaş Marcel Sabitzer ile konuşup konuşmadığı yönündeki soruya, "Sabitzer ile görüşmedim. Büyük ihtimalle, duruma göre maçtan sonra görüşürüz. Mesajım, içimde bir yara var. Onun hesabını ödemek lazım. İnşallah galibiyetle öyle ödeyeceğiz." cevabını verdi. ŞU ANDA NE FARKLI? Salih, hazırlık maçında Avusturya'ya kaybedilen 6-1'lik maçla şu andaki farkın sorulmasının ardından, "Avusturya'ya karşı hazırlık maçıydı, antrenör de bir şeyler denedi. Şu anda herkes mental olarak daha iyi seviyede. Herkes kazanmak istiyor. Final maçı gibi bakacağız." dedi.

Kenan Yıldız ise, "Hazırlık maçı biraz daha farklı duygular barındırıyor. O tarz maçlarda taktiksel denemeler oluyor. Şu anda farklı hazırlanıyoruz. Çok önemli bir maç, kazanmak istiyoruz. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.