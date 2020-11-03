Gündoğdu Duran'ın 'Ankara Rüzgârı' şarkısını seslendiren şarkıcı ve besteci Salih Ata, hayatını kaybetti. Ata'nın geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Salih Ata, Kenan Işık'ın şiir albümünde Zerrin Özer'in söylediği 'Veda', Zara'nın söylediği 'Aşk' ve İzel'in seslendirdiği 'Sevgili Yakınlığı' isimli şarkıların bestecisidir.