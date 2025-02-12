Salı günlerinin değişmeyen galibi: 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'

SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, ilgiyle izlenen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle milyonları ekrana kilitledi. Sıcacık hikâyesi, usta oyuncu kadrosuyla gönüllerde taht kuran dizi, bu hafta da reyting sıralamasında AB ve ABC1 20+ gruplarında adını zirveye yazdırırken, Total’de de en çok izlenen dizi oldu.

REKLAM advertisement1

'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın 34'üncü bölümü, ABC1 20+ grubunda; 7,27 izlenme oranı 16,37 izlenme payı, AB’de; 6,80 oranı 17,30 izlenme payı elde ederek birinci olurken; Total’de ise 6,07 izlenme oranı 14,10 izlenme payı elde etti.

REKLAM

Her bölümüyle gündeme damgasını vuran dizinin son bölümü, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. İzleyicilerin birbirinden güzel yorumlar yağdırdığı Bahar etiketi, tam 3 saat 25 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

Neslihan Yeşilyurt’un yönettiği, senaryosunu; Deniz Akçay’ın kaleme aldığı, senaryo ekibinde Armağan Gülşahin, Gökhan Atasoy ve Yasemin Erturan’ın birlikte yer aldığı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Devrim Kabacaoğlu ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide; Nihal Yalçın, Efsun karakterine, Emre Karayel de Tolga karakterine hayat verirken, Sumru Yavrucuk da konuk oyuncu olarak yer alıyor.

'BAHAR: KALBİNİ DİNLEMEYE VAR MISIN?’IN 34'ÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Bahar’ın öldüğünü düşünerek kalp krizi geçiren Gülçiçek’e acil müdahale edilirken; nihayet karantinası biten Bahar bu haberle sarsıldı. Haberi duyar duymaz soluğu hastanede alan Nevra’nın Gülçiçek için endişesi herkesi şaşırttı. Reha’nın gerçekleştirdiği ameliyat başarılı geçip Gülçiçek hayata dönerken; annesini kaybetme fikriyle yüzleşen Bahar, hayatını sorguladı. Evren’in de desteğiyle, geçmiş dosyaları kapatmaya ve daha cesur, yepyeni bir versiyonuyla dönmeye karar verdi.

REKLAM Bahar, Gülçiçek’in haberiyle sarsıldı; Bahar ve Evren, birlikte geçirdikleri keyifli bir günden sonra hastanenin otoparkında yaralı biriyle karşılaştılar. İkili o an ellerindeki imkanlarla hastaya müdahale ettikten sonra yardım beklerken; yanlarında gizemli bir kadın belirdi. Bahar, karşısında bir anda Timur’un Los Angeles’ta yaşayan halası Leyla’yı görünce şok oldu. Hastane polisi olayı aydınlatmaya çalışırken, Leyla’nın hiçbir şeyi hatırlamaması ve sessiz kalması işleri zora soktu. Timur bir yandan halasının dönmüş olmasına şaşırırken, diğer yandan hastanenin başhekimi olarak bu vakada halasının şüpheli olmasıyla iyice gerildi. Yaralının tedavisi için Evren’i görevlendirdi. Evren ameliyata henüz hazır olup olmadığı konusunda şüphe yaşarken; Bahar’ın da desteğiyle operasyonu başarıyla gerçekleştirdi. Leyla’nın yaşadığı travma sonrası stres bozukluğu yüzünden kafası ve hafızası karıştığı için verdiği ifadeyle polisleri şüphelendirdi. Leyla’yı Tolga’nın da görmesini isteyen Bahar ve Timur sonunda gerçekle yüzleşti. Leyla’nın hafızasının bulanık olduğunu, abisinin hala hayatta ve Bahar’la Timur’un boşandıklarını hatırlamadığını öğrendiler. Tolga, durumun daha da kötüye gitmemesi için, Leyla’nın hatalarını düzeltmemelerini istedi. Bu sırada fenalaşan yaralı adam Evren’in tüm çabasına rağmen ölünce, Leyla da bir cinayetin baş şüphelisi durumuna düştü. Bu esnada Doruk sabahtan beri olan olayların parçalarını bir yapboz gibi birleştirerek Sezgin’den şüphelenmeye başladı, durumu Bahar ve Timur’a haber verdi. Timur’un ikna ettiği Sezgin gerçeği itiraf etti. REKLAM Timur gerçeği ortaya çıkardı; Evren, bunca badirenin ardından yorgun düşen Bahar’ı eve götürdü ve onunla ilgilendi. İkili sabah romantik anlar yaşarken kapı çaldı. Bahar, karşısında Timur ve Leyla’yı buldu ve Timur’un “Karıcığım, halam otelde rahat etmez diye bizde kalacak” sözleriyle şaşkına döndü. Timur’un neler planladığı ve Leyla’nın bu kafa karışıklığının ilişkilerdeki dengeleri nasıl değiştireceği büyük merak konusu oldu.

İşte geceye damgasını vuran final sahnesi; 'BAHAR: KALBİNİ DİNLEMEYE VAR MISIN?’IN 35'İNCİ BÖLÜMÜNDEN İLK TANITIM İZLEYİCİYLE BULUŞTU Tanıtımda Bahar ve Timur, Leyla halanın boşandıklarını hatırlamaması sebebiyle büyük bir yanlış anlaşılmanın içine düşerken; Timur’un, halasının hastalığının daha da kötüye gitmemesi için hala evlilermiş gibi Bahar’ın evinde kalma çabası dikkat çekiyor. Bu durumdan rahatsız olan Evren de Leyla halanın ilgisi karşısında zorlu anlar yaşıyor. Leyla’nın herkes için yeni bir sınav olacağının ilk ipuçlarını veren tanıtımda, yeni bölümün komedi unsuru yüksek, usta oyunculuk performansıyla göz dolduracak bir bölüm olacağı görülüyor. Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' her salı günü, saat 20.00’de SHOW TV’de!