Salgının geleceği İstanbul'da tartışıldı

Üç yıldır devam eden Covid-19 pandemisi başta olmak üzere yeni salgınların masaya yatırıldığı "Yeni ve Yeniden Önem Kazanan Enfeksiyonlar" toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.

Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (ESCMID), Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi (KUISCID) iş birliğiyle 19-20 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleşen toplantıya 12 farklı ülkeden enfeksiyon konusunda dünyanın önde gelen 26 bilim insanı konuşmacı olarak katıldı. Yine dünyanın farklı şehirlerinden 30’a yakın üniversite temsilcisinin ve bilim insanlarının 100’e yakın katılımcıyla temas ettiği toplantıda salgınların geleceği ve dünyada enfeksiyonlarla mücadele konusundaki son gelişmeler tartışıldı.

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi Direktörü ve Salgın Yapan Enfeksiyonlar Görev Grubu eş başkanı Prof. Dr. Önder Ergönül, bu toplantıların ileride karşılaşılması muhtemel salgınlara daha iyi hazırlanılabilmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Prof. Dr. Ergönül, "Şu anda devam eden bir pandemi ve yeni enfeksiyonlar var ve dünyada üç yıldır bu konuya özel bir toplantı yapılmadı. Buraya gelenler gerçekten bu işe adanmış insanlar. Örneğin, Wuhan'a gidip virüsün laboratuvar kaynaklı olup olmadığını araştıran Dünya Sağlık Örgütü'nden profesör Marion Koopmans buraya bağlanıyor ve açıklama yapıyor. Bu bilimsel anlamda çok önemli. ABD'den, Avrupa'dan ve Türkiye'den aktif çalışma yapan insanların buluştuğu bir toplantı" dedi.

"TÜRKİYE DÜNYADAN İZOLE OLAMAZ"

Tek sorunun Covid-19 olmadığını aktaran Prof. Dr. Ergönül, Covid-19'un yeni varyantları, maymun çiçeği, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi, Batı Nil Ateşi gibi günümüzde yeniden önem kazanan hastalıklar ve antibiyotik direnci konularında dünyayla birlikte iş birliği yaparak bunu sürdürmek çok önemli. Türkiye dünyadan izole olamaz. Dünyadan ayrı bir şekilde bize bir şey olmaz gibi ilerleyemez.

KUISCID Direktör Yardımcısı Prof. Dr. Füsun Can, "Enfeksiyon hastalıklarının insan tarihindeki önemini bu pandemi bize bir kere daha gösterdi. Bundan sonra olabilecekler için hazırlık planlarıyla ilgili de çok özel konuşmalar var. O nedenle bu toplantının önemi daha da artıyor.

Pandemi başında kurulduk, 2 yıllık bir merkeziz ama şu anda gündemde olan maymun çiçeği virüsü, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, SARS-CoV-2 gibi viral hastalıkların yanında dünyada çok büyük ölümlere neden olan antibiyotik direnciyle ilgili çalışmalarımızı, kendi deneyimimizi anlatacağımız bir toplantı. Bu nedenle de bizim için önemli" diye konuştu.

ÇİN'DEKİ VAKA ARTIŞININ SEBEBİ AŞILARIN ZAYIFLIĞI MI?

Koronavirüs pandemisinin yeni varyantlarla devam ettiğini belirten Prof. Dr. Ergönül, "Bu süreçte aşıların çok yararlı olduğunu düşünüyoruz. Bu topluluk da yani dünyanın çeşitli yerlerinden gelen en iyi bilim insanları da böyle düşünüyor. Dolayısıyla aşılar önemli ölçüde etkili oldu. Ölüm oranları daha da düştü; ama Çin'de birden bire bir artış yaşandı. Bu da Çin'de geliştirilen aşının zayıflığına bağlandı. Bu, aşıların ne kadar önemli olduğunu gösteren bir başka deneyim oldu. Çin aşı konusunda bize laboratuvar oldu" diye konuştu.

Prof. Dr. Önder Ergönül (solda) ile Demet Demirkır (sağda)

PFIZER/BIONTECH AŞISI BEYİN FELCİ YAPIYOR İDDİASINA YANIT

Amerikan Hastalıkla Mücadele ve Engelleme Merkezi (CDC) ile Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) Pfizer ve BioNTech'in beraber ürettiği Covid-19 aşısının güncellenmiş versiyonunun bazı yaşlılarda beyin felcine neden olabileceği yönündeki uyarılarını değerlendiren Prof. Dr. Ergönül, "Burada sağlık okuryazarlığı çok önemli. Bilim insanları her zaman şüpheyle yaklaşır ve farklı olanları bulmaya çalışır. Bu çerçevede bir çalışma yapılıyor ve bir hasta grubunda bir soruna yol açabileceği belirtiliyor. Ancak bu, bizim bakış açımızı değiştirecek kadar önemli olmayabiliyor. Şu an Long Covid de tartışılıyor. Örneğin; kişi Covid geçiriyor, iki ay sonra enfarktüs geçiriyor ve bunu Covid'e bağlıyor. Nedensellik bağını buna kuruyolar; ama Covid olmasaydı o kişiler yine enfarktüs geçirecekti; çünkü risk faktörleri var. Toplumda enfarktüsün, inmenin, beyin problemlerinin de belli bir yüzdesi var. Toplumda 65 yaşın üzerinde beyin problemi zaten görülüyor. Dolayısıyla bununla ilişkili olup olmadığını anlamak çok kolay değil, kuyumcu hassaslığında çalışmayı gerektirir. Biz de onları çalışıyoruz ve çok net bir şey çıkarsa da söylüyoruz. Halkımız için, kendimiz için kıyasıya eleştiriyoruz. Lancet Komisyon Başkanı, başta virüsün kaynaklı olabileceğini söyledi ve eleştiriliyor. Doğruysa kabul edelim. Virüsler bizim akrabamız değil sonuçta" şeklinde konuştu.

RİSK GRUBUNDAKİLERE MOLNUPIRAVIR ÖNERİSİ

Pandemi devam ederken Covid-19 tedavisinde kullanılan ilaçları gözden geçirdiklerini kaydeden Prof. Dr. Ergönül, "Birçok ilaç etkisiz çıktı. Şu an Türkiye'de kullanılan molnupiravir iyi bir ilaç. Bunu öneriyoruz, insanlarımız kullanmak istemiyor ama bu yanlış bir düşünce. Risk grubundakiler, 65 yaş üstündekiler hastalığın ilk zamanlarında bu ilacı kullanmalı" dedi.

INFLUENZA VE COVID EL ELE GİDİYOR

Türkiye'de şu an influenza salgını olduğunu kaydeden Prof. Dr. Ergönül, influenzanın yanında Covid ve adenovirüs olduğunu, bu nedenle dikkatli olmak gerektiğine dikkat çekti.

Ergönül, sözlerine şöyle devam etti: "Nasıl ki bu yıl influenza ve Covid el ele gidiyorsa Covid artık bu etkenlerin bir tanesi olarak devam edecek. Son iki yıl influenza görmemiştik, Covid'den başka bir şey görmemiştik; ama 2023 böyle olacak."

Prof. Dr. Önder Ergönül (solda) ile Prof. Dr. Füsun Can (sağda)

GELECEĞİN SALGINLARI MASAYA YATIRILDI

Gelecekte karşılaşılabilecek olası salgınlara ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Ergönül, "Hollanda'dan Profesör Marion Koopmans H5N7 adı verilen kuş gribine vurgu yaptı. Yine influenza konusunda çalışmalar sürüyor. Çocuk felci, aşıların engellenmesi de problem sebebi; aşısız olunursa kızamık olabilir" uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Füsun Can ise yarasalardan yeni koronalar ortaya çıkabileceğini belirterek, koronavirüsün laboratuvar kökenli olabileceği iddialarına ilişkin şunları söyledi: "Bu virüsün yapay olup olmadığı tartışıldı. Bununla ilgili hiçbir veri yok. Hâlâ en olası yol virüsün yarasalardan insana geçtiği yönünde."

ÇOCUK FELCİNDE ARTIŞ VAR

ABD'de ve İngiltere'de çocuk felci vakalarında artış olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ergönül, "Aşıdan kaçan popülasyon nedeniyle vakalar artıyor. Türkiye'den şu ana kadar vaka bildirilmedi ama bunu izlemek gerekiyor. Problem varsa da bilim insanları, merkezler bu problemi çözmek için var. Dünya verilerini çok rahat paylaşıyor, Türkiye'nin de bu konuda rahat olması gerekiyor. Yani 'Bizde yok' yaklaşımını bırakmak gerekiyor. Dünya nerede ne olduğunu biliyor" dedi.

Prof. Dr. Ergönül, bilim insanlarının, çocuk felcine karşı uyardığını; ancak bunun pandemi gibi korkunç rakamlarla ifade edilmediğini, maymun çiçeğinin dâhi dünyada 80 bin kişiyi hasta ederek, daha fazla kişiyi hasta ettiğini sözlerine ekledi.

ANTİBİYOTİK DİRENCİ BİR YILDA 1.7 MİLYON CAN ALDI

Antibiyotik direncinin geri planda kaldığını anımsatan Prof. Dr. Can, "Pandemi başından beri Covid'den 6.4 milyon kişi öldü ama antibiyotik direncinden geçen sene sadece bir yılda 1.7 milyon kişi öldü. Ülkemizin en önemli problemlerinden birisi bu, bu nedenle hiçbir zaman geri plana atmamak lazım. Şu anda virüsler ön planda ama dirençli bakteriyel enfeksiyonlar özellikle hastanelerde bizim önemli sorunumuz" dedi.

XBB.1.5 VARYANTI ÖLÜMCÜL DEĞİL

XBB.1.5 alt varyantının çok öldürücü olduğu yönündeki açıklamaları eleştiren Prof. Dr. Ergönül, "Bunu söyleyen en önemli yayınları yapan, Yale Üniversitesi'nden bir kişiydi. 'ABD'de sokaklarda herkes N95 maskeleri takılmalı' açıklamasında bulunmuştu; ama şu an için böyle bir veri yok" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'DE INFLUENZA COVID'İN ÖNÜNE GEÇTİ

Türkiye'de şu an en çok görülen hastalıkların sıralamasını yapan Prof. Dr. Ergönül, "En çok gördüğümüz influenza A, ikinci sırada Covid, üçüncü de rinovirüs yani bildiğiniz nezle ama akciğer enfeksiyonu yapıyor. Şu anda tam mevsimi" dedi.

Bir seferde 20 çeşit virüse bakan testler olduğunu; ancak fiyatlarının 8 bin ila 10 bin lira arasında olduğunu aktaran Prof. Dr. Ergönül, "Biz bu testleri çok seviyoruz, bir çırpıda 20 çeşit virüse bakıyorsunuz, ne olduğunun adını koyuyorsunuz ve böylece gereksiz antibiyotik yazmamış oluyorsunuz. Türkiye'deki doktorların yüzde 80'i gereksiz yere antibiyotik yazıyor, böylece antibiyotik direnci gelişiyor. Biz bu testleri merkezimizde yerli milli olarak, kendi ulusal kaynaklarımızla ucuza mâl ederek yapmak istiyoruz; çünkü dolar-euro nedeniyle eskiden rahatça yaptığımız bir testi şu anda istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"PANİK OLACAK BİR DURUM YOK"

Salgın konusunda Türkiye'de panik olacak bir durum olmadığını söyleyen Prof. Dr. Ergönül, "Paniğe kapılmadan verileri takip ederek, paylaşarak izlemek şu anda en doğrusu. Bilim insanlarının doğru ve sağlam verileriyle hekimlerin, sağlık ordusunun birlikte çalışması gerekir" diye konuştu.

Pandeminin hala devam ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Ergönül, önerilerini şöyle sıraladı:

"- Hızlı tanı ve tedavi yöntemleri geliştirilmeli.

- Bilim desteklenmeli.

- Bu alanda daha çok yatırım yapılmalı. Batı ülkeleriyle kıyaslandığında Türkiye bilimsel açıdan az yatırım yapılan bir ülke. Yatırım ne kadar çok olursa o kadar iyi olur. Bu sayede insan yetiştiririz, çalışma yapabiliriz ve böylece insanlar yurt dışına gitmez."

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