Salgınlardan korunmak için ihmal etmeyin! Bağışıklığı güçlendiren 6 vitamin!

1. C Vitamini:

C vitamini, doğal bir antioksidan olarak bilinir ve bağışıklık sisteminin düzgün çalışmasında kilit bir rol oynar. Limon, portakal, çilek gibi meyvelerde ve sebzelerde bol miktarda bulunan C vitamini, vücudu zararlı maddelere karşı korur ve bağışıklık sistemini destekler. Birleşik Krallık'ın Ulusal Sağlık Servisi, 19 ila 64 yaşındakilerin günlük 40 mg C vitamini almasını tavsiye ediyor.