Salgınlardan korunmak için ihmal etmeyin! Bağışıklığı güçlendiren 6 vitamin!

B6 Vitamini:

B6 vitamini, protein ve amino asit metabolizmasında görev alarak enerji üretimini destekler. Et, tavuk, balık, fındık ve baklagillerde bulunan B6 vitamini, bağışıklık sistemi hücrelerinin etkili bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. RDA'ya göre 50 yaş ve altındakiler için 1,3 mg, 50 yaşından sonraysa kadınlar için 1,5 mg ve erkekler için 1,7 mg B6 vitamini gerekli.