Bilim Kurulu Üyesi Şener müjdeyi verdi!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Türkiye'nin üç büyük kentinde vaka sayılarının düşmeye başlamasının, salgının kontrol altına alınmaya başladığının sinyali olabileceğini söyledi.
Bu düşüşün, diğer illerde de görülmesini beklediğini kaydeden Şener, "Özellikle mart ayının ikinci haftasında, oralarda da hızlı düşüş göreceğiz. Türkiye'de nüfus dinamiği belli rakamların üzerinde olan büyük şehirlerde mart ayının ikinci haftasına kadar olan periyotta, keskin düşüşler devam edecektir. Bu da Türkiye'deki hızlı düşüşteki olgu sayısı olarak karşımıza çıkacaktır" dedi.
REHAVETE NEDEN OLMAMALI
Şener, vaka sayılarının düşmeye başlamasının, tedbirler için rehavete neden olmaması gerektiğini de vurguladı.
Türkiye'deki aşılama oranlarının, normalleşmeyi konuşan ülkelere göre daha aşağıda olduğunu belirten Şener, tedbirlerin kaldırılması için sırası gelen vatandaşların mutlaka aşılarını yaptırmaları gerektiğini ifade etti.
Omicron varyantının Türkiye'de vaka sayılarında zirvenin yaşanmasına neden olduğunu da hatırlatan Şener, şunları kaydetti: "Omicron varyantı, Türkiye'de yaptığı pikten sonra artık, çözülme periyoduna girdi diyebiliriz. Artık kaybolmaya da yavaş yavaş başlayacaktır. Olgu sayılarının düşmeye başlaması dolaylı yoldan sürü bağışıklığının emareleri. Omicron dalgası bitti ya da bitiyor diyebiliriz. Toplumsal sürü bağışıklığının gelişmesini telaffuz etmemiz için, toplumda aşılanan kişi oranının ve hastalığı atlatmış kişi sayısının, toplamının yüzde 80 bandının üzerinde olması gerekiyor. Bu toplam buna yakın ama bunun üzerinde değil."
Şener, yeni varyantların da gündeme gelebileceğine dikkati çekerek, "Karşı karşıya kalacağımız piklerin büyük bir ihtimalle herhangi birisi Omicron varyantında yaşadığımız kadar yıkıcı olmayacaktır. Omicron varyantının sürü bağışıklığının koruyuculuk yelpazesi bir süre daha devam edecektir. Bu yelpaze devam ederken aşılanmamış ya da eksik aşılanmış 65 yaş üstü kişilerin mutlaka aşılarını tamamlaması gerekir" diye konuştu.
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