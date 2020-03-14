Salgın en çok onları etkiliyor! En yaşlı nüfus hangi ülkede?

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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, birçok farklı ülke ve bölgede can almaya devam ediyor.

Şu ana kadar 5 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgını en çok yaşlı nüfusu ve kronik hastalığı olanları etkiledi.

Avrupa'nın en yaşlı nüfusuna sahip olan İtalya, salgından en çok etkilenen ülkelerden biri oldu. İtalya'da 65 yaş üstü nüfusun toplam nüfusa oranı yüzde 22. Ülkenin yaş ortalaması ise 45,5.

Koronavirüs kriziyle en sert şekilde yüzleşen bir diğer ülke olan İspanya'da ise yaş ortalaması 42,7, 65 yaş üstün nüfusun oranı ise 18,7.

Türkiye'de ise bu rakamların düşüklüğü dikkat çekiyor. Ülkede yaş ortalaması 31.5 iken, 65 yaş üstü nüfusun oranı sadece 7.79.

İŞTE KORONAVİRÜS TEHDİDİYLE YÜZLEŞEN ÜLKELERİN YAŞ ORTALAMALARI VE YAŞLI NÜFUS ORANLARI