Salgın döneminde "çevrim içi eğitimle" 10 binden fazla öğretmene ulaştı

Salgın nedeniyle okulların kapanmasının ardından bazı illerdeki milli eğitim müdürlükleri, "eğitim akademileri" kapsamında sanal ortam üzerinden eğitim düzenlemeye başladı.Bu kapsamda Kamer, sosyal medya üzerinde 40'dan fazla eğitim vererek,10 binin üzerinde öğretmene ulaştı.Doç. Dr. Kamer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın döneminde çeşitli illerden milli eğitim müdürlüklerinin sosyal medya ya da telefonla kendisine ulaşarak eğitim vermesini istediklerini söyledi.Çeşitli sivil toplum kuruluşlarından da benzer teklifler geldiğini belirten Kamer, bugüne kadar Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Hatay, Batman, Artvin, Denizli ve Tekirdağ başta olmak üzere çok sayıda il ve ilçede bulunan öğretmene eğitim verdiğini anlattı.Bir akademisyen olarak devlete ve millete borçları bulunduğunu anlatan Kamer, "Devlet bizi akademisyen olmamız için yetiştirdi. Bizler de borcumuzu ödüyoruz. Bir nevi bilimimizin zekatını veriyoruz. Biz, öğretmen yetiştirme sistemindeki akademisyeniz. Öğretmenlerimiz de uygulayıcı. Bu süreçte onlardan dönüşler almak hem onların hem de bizim kazancımıza oluyor." dedi.Öğretmenlerin bu dönemde çok güzel işler çıkardığını vurgulayan Kamer, şöyle devam etti:"Bu süreçte adanmış öğretmenleri fazlasıyla gördük. Öğrencilerimizin eğitim öğretimden kopmamaları adına dijital ortamdan onlara ulaşarak ellerinden geleni yaptılar. Bu dönemde öğretmenlere olan ihtiyaç fazlasıyla arttı. Öğretmenin değeri anlaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı da harika bir çalışma ortaya çıkardı. EBA çok önemli bir çalışmaydı."Toplumların yaşayışlarının eğitimlerini de etkileyeceğine dikkati çeken Kamer, "Eğitimlerimizde salgınların tarihsel süreçteki rolünden bahsediyorum. Dijitalleşmeyi eğitim hayatımızda nasıl kullanacağımız konusunda birtakım bilgiler aktarıyoruz ." ifadesini kullandı.Kamer, eğitimleri sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiğini belirterek, şunları kaydetti:"Kastamonu'da yaşıyorum. Buradan Batman'a gitmek iki günümü alır ama sosyal medya üzerinden çok daha hızlı şekilde eğitimlerimizi yapıyoruz. Salgın öncesi dönemde ayda bir ya da iki eğitim yapıyorduk ama bu süreçte günde iki üç kez eğitim yaptığımız oluyor. Tüm illere bu eğitimi taşımak istiyorum. Salgın sürecinde çevrim içi eğitimler kapsamında il milli eğitim müdürlüklerinin kurduğu eğitim akademilerinde verdiğim eğitimlerle öğretmenlere ulaştım. Ailesiyle birlikte eğitime katılan öğretmen arkadaşlar da oldu."
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