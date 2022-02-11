Şalgam suyu içeriğindeki kalsiyum, demir, A, B ve C vitaminlerinin yanı sıra potasyum açısından da zengindir. 100 gram şalgam suyunun içeriğindeki kalori oranı ise 5 kaloridir. Bu yüzden zayıflamak isteyen kişiler tarafından tüketilmektedir. Şalgam suyunun faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da dile getirildiği için kişiler tüketmeyi tercih eder. Şalgam suyunun faydaları hakkında merak edilen tüm detayları yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Şalgam Suyu Faydaları

Şalgam suyu hem kilo almak isteyenler hem de zayıflamak isteyen kişiler tarafında tüketilen bir içecektir. Şalgam suyunun iştah açıcı özelliği kilo almaya destek olurken, metabolizmayı hızlandıran özelliği ise yağ yakmaya yardımcı olmaktadır.

Şalgam suyunun içeriğinde laktik asit yer alır. Bu özelliği ile sindirim sistemini düzenleyerek karaciğer ve mide hastalıklarına iyi gelir.

Şalgam suyunun içeriğinde bulunan demir ve potasyum içeriği ile diş sağlığına iyi gelirken, kemik sağlığını da kuvvetlendirmeye yardımcı olur.

Şalgam suyunda afrodizyak özelliği bulunur. A, B ve C vitamini açısından zengindir.

A vitamini içeriği ile şalgam suyu göz sağlığı için önemli bir yer tutar.

Kalp ve damar sağlığı dostudur.

Vücuttaki zararlı toksinleri atmanıza yardımcı olan şalgam suyu kötü kolesterole iyi gelir.

Gerginlik ve stresi azaltır.

Şalgam Suyu Zararları

Şalgam suyu her ne kadar sağlık için faydalı bir içecek olsa da fazla tüketimi yan etkilerin meydana gelmesine yol açabilir. Tansiyon hastası olan kişilerin şalgam suyu içerken de dikkatli olması gerekmektedir. Fazla tüketimi gerçekleştiğinde mide de şişkinliğe yol açar ve mide rahatsızlıklarına sebebiyet verir. Uzmanlar tarafından önerilen tüketimin dışına çıkılmamalıdır. Şalgam suyu içimi için gün içinde tüketilen miktar 1 su bardağı olmalıdır.

ISPANAĞIN SAĞLIĞA FAYDALARI

Şalgam Suyu Neye İyi Gelir?

Şalgam suyu idrar söktürücüdür. Bunun yanı sıra böbrek taşını dökmeye, romatizma hastalıklarına, egzamaya, kan çıbanına, akciğer ve bronşları temizlemeye iyi gelir. Acılı ve acısız olarak tüketilebilen şalgam suyunun insan sağlığı için en faydalı olanı acısız şalgam suyudur. Acılı şalgam suyu mide hassasiyeti olan kişiler için midede ekşime ve yanmaya yol açabilir. Bu yüzden şalgam suyu tüketiminde acısız olanı tüketmeyi tercih etmeniz daha uygun olacaktır.

Şalgam Suyu Kan Yapar Mı?

Şalgam suyunun kırmızı rengi, kişilerin şalgam kan yapar mı sorusunu sormasına yol açmaktadır. Şalgam suyu kan basıncını arttırmaya yardımcı olan bir içecektir. Bu yüzden düzenli olarak tüketildiği takdirde kan yapımına da yardımcı olur.

Şalgam Suyu Tansiyonu Düşürür Mü?

Şalgam suyu ile merak edilen konulardan biri de tansiyonun yükselmesine yol açıp açmadığıdır. Şalgam suyu tansiyonun yükselmesine yol açan bir içecek değildir. Bunun sebebi içerdiği antioksidanlardır. Şalgam suyunun güçlü antioksidan özelliği düzenli kullanımda hem damar hem de kalp sağlığı için çok faydalıdır. Bu yüzden kanser gibi hastalıklara karşı da koruyuculuk sağlar. Şalgam suyunun fazla tüketimi ise tansiyonu yükseltmez aksine düşürür.