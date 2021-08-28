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Saldırıya gitti, saldırıya uğradı

Adana'da elinde tabancayla bir yere silahlı saldırıya giden şüpheli kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından sırt kısmından silahla vuruldu. Ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

28.08.2021 - 03:02 | Güncelleme: ABONE OL
Saldırıya gitti, saldırıya uğradı! - Son dakika Adana haberleri
Saldırıya gitti, saldırıya uğradı
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İHA

Son dakika haberlerine göre, Mehmet Salih A., Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı üzerinde elinde tabanca ile bir yere silahlı saldırı düzenlemeyen gittiği sırada kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından tabancayla vuruldu.

Sırtından 2 tane kurşun yarası alan Mehmet Salih A., olay yerinden koşarak kaçmaya başladı. Bir süre koştuktan sonra Mehmet Salih A., Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi ara sokaklarında yere yığıldı ve elindeki tabanca ile yedek şarjörü de yanına düştü.

Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mehmet Salih A.’yı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı.

Polis, Mehmet Salih’e ait olan tabancayı detaylı incelemek üzere emniyete götürdü. Olayı gerçekleştiren şüphelilerin kimliğini tespit etme çalışmaları devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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  • Ezgi 2021-08-28 16:30:35 Şaka gibi yemin ederim . İnsanları şöyle bir ters çevirip sallasak silah düşecek artık .. Devletimiz bir el atsa ne güzel olur artık bireysel silahlanma yüzünden ülkeyi terk edecem valla .
  • mehteran_ 2021-08-28 10:44:10 Katliam yapmaya mı gitmiş. Hem uzun şarjör hem yedek şarjör. Düşünürseniz aslında bunların geneli özenme ile marifet gibi görülmesi ile artıyor toplumda. operesyona giden görevliler kullanmıyor bu kadar uzun şarjörü. Mahalleyi mi tarayacaksınız mantığınız nedir?
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