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        Haberler Dünya Saldırıdan sonra ilk kez! Donald Trump suikast girişiminin ardından halk karşısına çıktı | Dış Haberler

        Donald Trump suikast girişiminin ardından ilk kez halk karşısına çıktı

        Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin yeniden başkan adayı olan Donald Trump, cumartesi günü seçim mitinginde yaşadığı silahlı saldırının ardından ilk kez halk karşısına çıktı. Kulağı bandajlı şekilde Kongre'ye katılan Trump'ı destekçileri coşkulu bir şekilde karşıladı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 16.07.2024 - 07:27 Güncelleme: 16.07.2024 - 09:19
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          Eski ABD Başkanı ve ABD seçimleri için Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Donald Trump, suikast girişiminin ardından ilk kez halk karşısına çıktı.

        • 2

          Trump, seçim mitinginde kendisine düzenlenen saldırıdan iki gün sonra  Milwaukee'de düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ne katıldı.

           

           

        • 3

          Kongre katılımcıları Trump'ı alkışlar ve çığlıklarla karşılarken, eski Başkan da gülümseyerek onları selamladı.

           

           

        • 4

          Kulağında bandajla kongreye katılan Trump'ın yanında açıkladığı başkan yardımcı adayı J.D Vance de yer aldı.

           

           

        • 5

          TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ

          Eski ABD Başkanı Trump, cumartesi günü Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

           

           

        • 6

          ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

           

           

        • 7

          ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.

          FBI, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.

           

           

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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