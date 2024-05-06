Saldırı hazırlığındaki 7 terörist etkisiz hala getirildi

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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız" ifadelerinin yer aldığı Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Teröristlerin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi."