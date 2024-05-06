Kız öğrenci tabancayla okul kapısına dayandı!

Mardin'de herkesi şoke eden olay, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçe merkezindeki Kenan Kösen Lisesi önünde yaşandı.

ELİNE ALDIĞI SİLAHLA OKULA GELDİ

DHA'da yer alan habere göre devamsızlık ve disiplin cezaları nedeniyle bir süre önce okuldan atılan ismi henüz öğrenilemeyen lise son sınıf öğrencisi kız, elinde tabanca ile okulun önüne geldi.