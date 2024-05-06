Kız öğrenci tabancayla okul kapısına dayandı!
Mardin'de, devamsızlık ve disiplin cezaları nedeniyle okuldan atılan lise son sınıf öğrencisi kız, tabanca ile gelerek okulun kapısına dayandı. Okula girmeye çalışan, kapıya tekmeler atan ve havaya birkaç el ateş eden kız öğrenci, polis tarafından gözaltına alındı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
Mardin'de herkesi şoke eden olay, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçe merkezindeki Kenan Kösen Lisesi önünde yaşandı.
ELİNE ALDIĞI SİLAHLA OKULA GELDİ
DHA'da yer alan habere göre devamsızlık ve disiplin cezaları nedeniyle bir süre önce okuldan atılan ismi henüz öğrenilemeyen lise son sınıf öğrencisi kız, elinde tabanca ile okulun önüne geldi.
HAVAYA BİRKAÇ EL ATEŞ AÇTI
Kapalı olan kapıdan içeri giremeyen öğrenci, belinden çıkardığı tabanca ile havaya birkaç el ateş etti.
OKULUN KAPISINI TEKMELEMEYE BAŞLADI
Çevrede ve okulun içinde büyük panik yaşanırken, kız öğrenci kapıyı tekmelemeye başladı.
O ANLAR KAMERAYA DA YANSIDI
O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ihbar üzerine bölgeye gelen polis, kız öğrenciyi gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.