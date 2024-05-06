Türkiye'nin dört bir yanında Hıdırellez
Baharın müjdecisi Hıdırellez'i kutlamak isteyenler, bolluk, bereket ve sağlık dileklerini kağıtlara yazdı, taşlarla sahile resmetti, hayalleri için dua etti. Geleneklerin de yaşatıldığı Hıdırellez, Türkiye'nin dört bir yanında böyle kutlandı
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GELİN BAŞI ÇATMA GELENEĞİ YENİDEN HAYAT BULDU
Kırklareli'nin Deveçatağı köyünde gerçekleştirilen Hıdrellez eğlencesinde, unutulan gelin başı çatma geleneği yeniden hayat buldu. Köyde düzenlenen eğlencede, unutulmaya yüz tutmuş geleneklerden gelin başı bağlama etkinliği yapıldı.
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Yeni evlenmiş kişiler için düğün sonrasında, başkasının düğünü olduğu zaman ya da Hıdırellez gibi önemli günlerde hazırlanan bir başlık türü ile yapılan gelin başı çatma geleneği, etkinliğe katılan bir kişide uygulandı.
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Tülbent bağlanan kişinin başına, çember şeklinde boncuk ve pullarla süslenmiş başlık takıldı. Daha sonra kadınlar tarafından maniler söylendi. Etkinlik müzik eşliğinde devam etti.
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DİLEKLER TUNCA NEHRİ'NE BIRAKILDI
Edirne'de Kakava-Hıdrellez Şenlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikte dileklerin yazılı olduğu kağıtlar Tunca Nehri'ne bırakıldı.
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Edirne Belediyesince Sarayiçi'nde düzenlenen şenlikler kapsamında dün Kakava ateşinin yakılmasının ardından bu sabah da Kakava ritüeli icra edildi.
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Şenlik alanına gelen vatandaşlar, dans gösterilerini izledi, ardından Fatih Köprüsü'nden dileklerini yazdıkları kağıtları Tunca Nehri'ne bıraktı. Vatandaşlardan bazıları dilek yazılı kağıtları alandaki ağaca astı.
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AVCILAR'DA HIDIRELLEZ COŞKUSU
Hıdırellez, Avcılar'da yüzlerce kişinin katılımıyla düzenlenen 4. Uluslararası Geleneksel Hıdırellez Şenliğiyle kutlandı. Şenlik, geleneksel kıyafetleriyle kutlamalara katılanların yürüyüşüyle başladı.
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Şenliğe katılanlar dev bir Türk bayrağı taşıyarak, şarkılar eşliğinde Hasan Önel Caddesi'nde yürüdü. Yürüyüşe Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Vakıf Başkanı Halil Baykal da katıldı.
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Etkinliğe Firuzköy mahallesi sakinleri de alkışlarla destek verdi.
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DİLEKLERİNİ SAHİLE RESMETTİLER
Gelibolu'da baharın müjdecisi Hıdırellez'i kutlamak isteyenler, bolluk, bereket ve sağlık dileklerini taşlarla sahile resmetti, hayalleri için dua etti.
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Gelibolu Türk Halk Müziği Korosu'nun Fener altındaki Hızır Kayası önünde konser verdiği etkinlikte katılımcılar Hıdırellez ateşinden atlayıp doyasıya eğlendi. İlçeye bağlı Tayfur köyünün gençleri, müzik eşliğinde maniler okuyarak bir gün önceden bir kabın içine attıkları küçük eşyalarının çekilişini yaptı.
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Gençler, etkinlikte halay çekerek eğlenceli anlar yaşadı. Gelibolu Kadın Ritim Grubu da Cevizli köyündeki etkinliklere renk kattı. Köydeki nişanlı kızlar, şenlik alanına kurulan salıncakta sallanarak geleneklerini yaşattı.
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BİLECİK'TE KIRKLAR TEPESİ'NDE DUA EDİLDİ
Bilecik'te her yıl Hıdırellez sabahı 'yatır' olduğuna inanılan Kırklar Tepesi'ne gelen vatandaşlar, buradaki Kırklar Camisi'nde sabah namazının ardından şükür namazı kılarak, Kur'an-ı Kerim okuyor.
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Vatandaşlar, her yıl Hıdırellez sabahının erken saatlerinde kentin dört bir yanından gelerek yatır olduğuna inanılan Cumhuriyet Mahallesi Kırklar Tepesi olarak bilinen Erenler Sokak'ta buluşuyor.
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Buradaki Kırklar Camisi'nde sabah namazının ardından şükür namazı kılan vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyup, dua ediyor. Daha sonra caminin bahçe bölümünde yer alan ve yatır olduğuna inanılan mezarın başında dua eden vatandaşlar, dileklerine göre, gül ağacının dibine para gömüyor, tebeşirle ev veya beşik resmi çiziyor. Ev çizenler evinin olacağını, beşik çizenler ise çocuğunun olacağına inanıyor.
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DERE VE ÇAY KENARLARINA GİTTİLER
Balıkesir'in Edremit ilçesinde baharın habercisi olarak kabul edilen Hıdırellez'i kutlamak isteyen vatandaşlar dere ve çay kenarlarına gitti.
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Hıdırellez dolayısıyla akşam saatlerinde bir araya gelen vatandaşlar, hava kararıncaya kadar Edremit Çayı kenarındaki toprağa, sahip olmak istediklerinin resimlerini çizdi.
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Dileklerini kağıtlara yazıp topladıkları çakıl taşlarını çaya atan vatandaşlar, ayrıca çay kenarında taşlar ile ev ve araba şekilleri de yaptı.
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BODRUM'DA BEZ VE KURDELEYLE DİLEK TUTULDU
Bodrum Mandalin Çiçeği Derneği'nin çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşlarınca desteklenen Hıdırellez etkinliği, Kumbahçe Mahallesinde Giritli Teyze Plajı'nın bulunduğu bölgede gerçekleştirildi.
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Yiyecek ve hediyelik eşya stantlarının açıldığı etkinlik alanında çeşitli gösteriler, kaşıkla yumurta taşıma, kıyafet tasarımı ve halat çekme yarışmaları ile konserler gerçekleştirildi.
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Etkinliğe katılanlar, temsili dilek ağacına bez ve kurdele bağlayıp dilek diledi.
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ANTİK KENTTE ŞENLİK...
Çanakkale'nin Tevfikiye köyü sınırlarında yer alan Troya Antik Kenti'nde, Troya Hıdırellez Şenliği düzenlendi. Tevfikiye Köyü Muhtarlığı ve Troya Müzesi işbirliğiyle düzenlenen şenlik, etkinliğe katılanların köy meydanından antik kente davul zurna eşliğindeki yürüyüşüyle başladı.
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Troya Antik Kenti'nin girişindeki alanda toplanan katılımcılar, burada düzenlenen halat çekme, çuval, kaşıkla yumurta taşıma yarışmalarında doyasıya eğlendi. Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük ve müze çalışanları, etkinlik alanında maniler ve katılımcıların dün köy meydanında kağıda yazıp testinin içine attığı dileklerini okudu.
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Edirne'deki Kakava-Hıdrellez Şenlikleri'nden renkli görüntüler ise şu şekilde:
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*Haberin görselleri DHA ve AA tarafından servis edilmiştir.
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