"Kar, orman ve gölün kesiştiği noktada olduğumuz için merkezimiz birçok kayak merkezine göre avantajlı durumda. Çocuklarımız için iki kızak pisti mevcut. Kayak merkezinde jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerimiz sürekli bekletiliyor. İnsanlarımız gönül rahatlığıyla gelip, burada tatillerini geçirebilirler. Geçen yıl 30 bin civarında kişiyi ağırlamıştık, bu yıl 50 bin ziyaretçiyi hedefliyoruz. Yurdun dört bir yanından ziyaretçi geliyor. İnsanları Salda Gölü manzaralı kayak merkezini görmeye davet ediyorum."