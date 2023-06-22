Salatalık Ne Zaman ve Nasıl Ekilir? Salatalık Ekimi Hangi Ayda Olur?

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Salatalık, mutfaklarımızın olmazsa olmaz sebzelerinden biridir. Ve çok çeşitli kullanım alanları vardır. İster salata için ister turşu yapmak için kullanılsın, salatalıkların ekimi ve bakımı genellikle oldukça basittir. Ancak, en iyi sonuçları elde etmek için, salatalıkların toprak, su ve iklim tercihlerini anlamak önemlidir. Bu yazımızda salatalık hangi ayda ekilir, salatalık çok su ister mi ve daha fazlasının cevaplarını bulacaksınız.

Salatalık Nasıl Bir Bitkidir?

Salatalık, kabakgiller familyasına ait olan bir sebze türüdür. Aslen Güney Asya kökenli olan bu bitki, dünya genelinde oldukça popüler bir sebzedir. Yıllık bir bitki olan salatalık, tırmanıcı özelliğiyle bilinir. Bu özelliğiyle salatalık pergolalar, teller veya diğer yapılar üzerine tırmanabilir. Salatalık, sıcak hava ve bol güneş ışığı isteyen bir bitkidir.

Salatalık Çeşitleri Nelerdir?

Salatalıklar genellikle iki ana kategoriye ayrılır: salatalık ve turşuluk. Salatalıklar genellikle daha büyük ve daha az tanelidir, turşuluklar ise daha küçük ve daha çok tanelidir. Bunun dışında salatalıkların birçok farklı çeşidi bulunmaktadır. Bu çeşitlilik, meyvenin boyutu, şekli, rengi ve lezzeti üzerinde büyük bir etkiye sahiptir.

Salatalık Ne Zaman Ekilir?

Salatalık, genellikle ilkbaharda ekilir. Ancak, ekim zamanı yerel iklim koşullarına ve salatalık çeşidine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. İlk don tehlikesinin geçtiği ve toprağın ısındığı zaman ekim yapılabilir.

Salatalık Nasıl Ekilir?

Salatalıklar, bahçenizde bir miktar güneşli alan ve iyi drenajı olan zengin, humuslu bir toprağınız varsa ideal olarak yetişir. İşte adım adım salatalık ekimi:

Salatalık tohumlarını, ekimden 24 saat önce ılık suya batırmanız önerilir. Bu, çimlenme sürecini hızlandırır.

Salatalıklar için ideal toprak, nötr veya hafif asidik pH'ye (6.0-7.0 arası) sahip, iyi drenajlı ve organik maddece zengin bir topraktır. Toprağı iyice karıştırın ve yüzeyi düzleştirin.

Salatalık tohumlarını yaklaşık 2 cm derinliğe ekin ve her tohum arasında yaklaşık 45-60 cm mesafe bırakın. Bu, bitkilerin büyüdükçe ihtiyaç duydukları alana sahip olmalarını sağlar.

Tohumları ektikten sonra, toprağı hafifçe sulayın. Salatalıklar çok su ister, ancak aşırı su bitkileri boğabilir ve hastalıklara yol açabilir.

Salatalıkların büyümesini izleyin ve toprağı nemli tutun. Eğer bitkiler sararıyorsa veya büyüme durmuşsa, bu genellikle su veya besin eksikliği anlamına gelir. Bitkileri düzenli olarak kontrol edin ve gerektiğinde ek su veya gübre uygulayın.

Salatalıklar genellikle ekimden yaklaşık 8-10 hafta sonra hasat edilir. Hasat zamanı, seçtiğiniz çeşide bağlıdır, ancak genellikle salatalıklar, ideal boyutlarına ulaştıklarında ve parlak yeşil renkte olduklarında en iyisidir.

Salatalık Ne Sıklıkla Sulanır?

Salatalık çok su ister mi sorusu bahçesinde salatalık yetiştirmek isteyenlerin akıllarını kurcalayan bir sorudur. Salatalıklar, özellikle büyüme ve meyve oluşturma dönemlerinde bol suya ihtiyaç duyarlar. Toprağın sürekli nemli kalmasını sağlamak önemlidir. Ancak, aşırı su bitkinin köklerini boğabileceği gibi bitkiyi hastalıklara da açık hale getirir.

Salatalık Hangi Ayda Ekilir?

Salatalık genellikle ilkbaharda ekilir. Bununla birlikte yerel iklim koşullarına bağlı olarak ekim zamanı değişebilmektedir.

Salatalık Ekimi ve Sulaması

Salatalık ekimi, tohumların yaklaşık 1-2 cm derinliğe ekilmesi ve yaklaşık 45-60 cm aralıklarla ekilmesi şeklinde yapılır. Sulama, toprağın sürekli nemli kalmasını sağlayacak şekilde düzenli olarak yapılmalıdır.

Toprak isteği: Salatalık bitkisi, iyi drenajlı, nem tutma kapasitesi yüksek ve organik maddece zengin toprakları tercih eder. Ayrıca, salatalıklar için en uygun toprak pH seviyesi 6,0-6,8 arasındadır.

İklim isteği: Salatalık, sıcak ve nemli bir iklimi tercih ederler. Düşük sıcaklık ve soğuk rüzgarlar, bitkinin büyümesini ve meyve verimini olumsuz etkileyebilir.

Su isteği: Salatalıklar, özellikle büyüme ve meyve oluşturma dönemlerinde bol suya ihtiyaç duyarlar.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk