Salatalığın sağlık açısından birçok faydası olduğunu hepimiz biliyoruz. Salatalık cilt üzerinde de oldukça faydalı etkiler yaratan bir sebzedir. Salatalığın özellikle gözlerde oluşan morarmalar ve şişlikler için etkisi çok fazladır. Salatalık içeren bazı maske tarifleri ile sizlerde salatalığın bu olumlu etkilerinden faydalanabilirsiniz. Ciltte oluşan çizgiler, kırışıklıklar, lekeler ve cilt rengini açma da kullanılabilir.

Salatalık Maskesi (lekeler için)

Salatalığı ezerek yoğurtla karıştırın, kıvama getirin ve yüzünüze uygulayın. 20 dakika beklettikten sonra ılık su ile yıkayın. Düzenli olarak haftada bir kere uygulamanız sonucunda lekelerin azaldığını ve zamanla kaybolduğunu göreceksiniz.

Salatalık Maskesi (yağlı ciltler için)

İki çay kaşığı kil, yumurtanın akı, bir yemek kaşığı salatalığın suyu ve bir kaç damla limon suyunu karıştırarak cildinize uygulayın. 10 dakika bekledikten sonra; ılık su ile yüzünüzü yıkayın. Haftada bir kere uygulamanız halinde, cildin yağlarından arınmasını ve gözeneklerin açılmasını sağlayacaktır. Ayrıca; sivilce oluşumuna da engel olacaktır.

Salatalık Maskesi (kırışıklık için)

Kabuğunu soyarak bir salatalığı iyice ezin, bir yemek kaşığı süt ekleyerek karıştırın ve yüze uygulama yapın. Yarım saat bekleterek sonrasında yıkayın. Haftada bir kez uygulayın; ince çizgiler ve kırışıklıklar azalacaktır.

Salatalık Maskesi (Renk açmak için)

Rendelenmiş bir salatalık, bir yumurta, iki tatlı kaşığı susam yağı ve iki tatlı kaşığı elma sirkesini karıştırın; kıvama gelince yüzünüze uygulayın yarım saat bekledikten sonra yıkayın. Haftalık bir kere yapmanız yeterlidir. Cildinizin rengini açmada etkili olacaktır.