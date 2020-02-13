13 ŞUBAT 2020
WhatsApp Hattı
HaberlerSağlık

Salatalığın faydaları nelerdir?

Salatalıktan turşu, çoban salatası gibi bir çok şey yapılabilir. Kahvaltıların vazgeçilmezi haline gelen salatalık tek başına bir meyve olarak da tüketilebilir. Bu kadar çok sevilerek tüketilen sebzenin faydaları nelerdir? İşte salatalığın faydaları...

13.02.2020 - 17:03 | Güncelleme:
Salatalığın faydaları nelerdir?

İçerdiği vitaminler ve mineraller sayesinde soframızdan eksik etmediğimiz salatalığın birçok faydası gözlemlenmiştir. En çok da çoban salatası, turşu gibi yapımlarda kullandığımızda daha çok severiz ve tüketiriz. Peki salatalığın faydaları nelerdir? İşte cevabı...

Salatalık, özellikle çoban salatasının vazgeçilmezlerindendir.  Ayrıca tek başına meyve gibi yenmesi ve kahvaltılarda da tüketilmesi açısından sevilen bir sebzedir. Diyet listelerin de önemli bir yer tutar. Turşu olarak da tüketimi çok lezzet içerir. Salatalık mutlaka tükenilmesi gereken bir sebzedir. Çünkü oldukça çok fayda içerir.

Salatalığın içermiş olduğu vitamin ve mineraller ve antioksidan özelliği sayesinde geniş içerikli bir fayda alanı vardır. İçerdiği vitaminler; A, C, K, B6’dır. Salatalığın içerisinde % 96 oranında su vardır. Ayrıca beta-karoten ihtiva eder. Bu etkili bir antioksidan içeriğidir. Bunun yanında apigenin, luteolin, kaempferol ve kuersetin gibi antioksidanlar da içermektedir. Salatalığın içerisinde potasyum, manganez, bakır, çinko, demir, kalsiyum, fosfor, folat, magnezyum gibi mineraller mevcuttur. Omega3 ve omega6 gibi yağ asitlerini içermesi de ne kadar önemli bir sebze olduğunu gözler önüne sermektedir.

Salatalığın faydaları nelerdir?

  • Yüksek su içeriği sayesinde, susuzluğu giderir. Su içmeyi alışkanlık edinmeyenler için ideal!
  • Mide yanmasına ve reflü gibi şikayetlerde etkilidir.
  • Harici olarak güneş yanıklarında, yanığı alır.
  • Vücuttan toksinlerin atılmasında oldukça etkilidir.
  • Magnezyum ve potasyum içeriği sayesinde cilt sağlığında etkilidir.
  • Düzenli tüketildiği zaman böbrek taşı oluşumunu engelleme özelliği vardır.
  • İçermiş olduğu A, C ve B vitaminleri etkisiyle vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir ve enerji yükler.
  • Gözaltı şişliklerinde kompres yapılarak düzelmesine fayda sağlar ayrıca gözleri dinlendirir.
  • Diyet listelerinde yer alır, iyi bir zayıflama yardımcısıdır.
  • Kötü kolesterolü düşürür ve tansiyonu dengeler.
  • Ağız kokusunu alır ve bakteri plağı oluşumunu engeller.
  • İçerdiği mineraller sayesinde saç ve tırnakları beslemede yardımcı olur.
  • Lif içermesi sindirim siteminde etkilidir.
  • Besin değerleri bakımından zengin olması nedeniyle eklem ağrılarına da iyi gelir.
  • Kandaki mevcut ürik asidi dengeler ve böbreklere fayda sağlar.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Koronavirüs ona olan ilgiyi yüzde 50 artırdı
Koronavirüs ona olan ilgiyi yüzde 50 artırdı
Sürpriz aşkta flaş detay!
Sürpriz aşkta flaş detay!
Otomobiline binince fark etti... Hırsıza böyle seslendi
Otomobiline binince fark etti... Hırsıza böyle seslendi
Bu kare için günlerce metro istasyonunda yattı
Bu kare için günlerce metro istasyonunda yattı
Kirazın faydaları nelerdir?
Kirazın faydaları nelerdir?
Kayısının faydaları nelerdir?
Kayısının faydaları nelerdir?
Ödem nasıl atılır?
Ödem nasıl atılır?
Narın faydaları nelerdir?
Narın faydaları nelerdir?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X