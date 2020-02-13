İçerdiği vitaminler ve mineraller sayesinde soframızdan eksik etmediğimiz salatalığın birçok faydası gözlemlenmiştir. En çok da çoban salatası, turşu gibi yapımlarda kullandığımızda daha çok severiz ve tüketiriz. Peki salatalığın faydaları nelerdir? İşte cevabı...

Salatalık, özellikle çoban salatasının vazgeçilmezlerindendir. Ayrıca tek başına meyve gibi yenmesi ve kahvaltılarda da tüketilmesi açısından sevilen bir sebzedir. Diyet listelerin de önemli bir yer tutar. Turşu olarak da tüketimi çok lezzet içerir. Salatalık mutlaka tükenilmesi gereken bir sebzedir. Çünkü oldukça çok fayda içerir.

Salatalığın içermiş olduğu vitamin ve mineraller ve antioksidan özelliği sayesinde geniş içerikli bir fayda alanı vardır. İçerdiği vitaminler; A, C, K, B6’dır. Salatalığın içerisinde % 96 oranında su vardır. Ayrıca beta-karoten ihtiva eder. Bu etkili bir antioksidan içeriğidir. Bunun yanında apigenin, luteolin, kaempferol ve kuersetin gibi antioksidanlar da içermektedir. Salatalığın içerisinde potasyum, manganez, bakır, çinko, demir, kalsiyum, fosfor, folat, magnezyum gibi mineraller mevcuttur. Omega3 ve omega6 gibi yağ asitlerini içermesi de ne kadar önemli bir sebze olduğunu gözler önüne sermektedir.

Salatalığın faydaları nelerdir?

Yüksek su içeriği sayesinde, susuzluğu giderir. Su içmeyi alışkanlık edinmeyenler için ideal!

Mide yanmasına ve reflü gibi şikayetlerde etkilidir.

Harici olarak güneş yanıklarında, yanığı alır.

Vücuttan toksinlerin atılmasında oldukça etkilidir.

Magnezyum ve potasyum içeriği sayesinde cilt sağlığında etkilidir.

Düzenli tüketildiği zaman böbrek taşı oluşumunu engelleme özelliği vardır.

İçermiş olduğu A, C ve B vitaminleri etkisiyle vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir ve enerji yükler.

Gözaltı şişliklerinde kompres yapılarak düzelmesine fayda sağlar ayrıca gözleri dinlendirir.

Diyet listelerinde yer alır, iyi bir zayıflama yardımcısıdır.

Kötü kolesterolü düşürür ve tansiyonu dengeler.

Ağız kokusunu alır ve bakteri plağı oluşumunu engeller.

İçerdiği mineraller sayesinde saç ve tırnakları beslemede yardımcı olur.

Lif içermesi sindirim siteminde etkilidir.

Besin değerleri bakımından zengin olması nedeniyle eklem ağrılarına da iyi gelir.

Kandaki mevcut ürik asidi dengeler ve böbreklere fayda sağlar.