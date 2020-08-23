Salako filmi oyuncuları kimler? Salako filmi konusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte Kemal Sunal'ın başrolünü aldığı Salako filmi hakkında detaylar...

SALAKO FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal

Meral Zeren

İhsan Yüce

Talat Gözbak

Nevzat Okçugil

Özden Yüce

Sevinç Okşar

Oktar Durukan

Mete İnselel

İhsan Baysal

Kudret Karadağ

Yusuf Sezer

Necdey Yakın

Ahmet Kostarika

Yaşar Güçlü

Urfalı Babi

SALAKO FİLMİ KONUSU NEDİR?

Emine'yi babası sevmediği bir adamla evlendirmeye çalışır. Emine ağanın kızıdır ve babasına karşı gelmek neredeyse imkânsızdır. Emine kaçmak ister ama dağlara tek başına gidemez ve kimse Emine'yi kaçırmaya cesaret edemez. Emine Salako ile kaçmayı tercih eder ve Salako, Emine'ye aşıktır ve onunla beraber dağlara kaçarlar. Emine ise Salako'yu her gün oyalar ve sonunda eski sevgilisi Hamido'ya kavuşur ama Hamido, Emine'yi reddeder ve babasına yollamak ister. Emine tekrar Salako ile dağlara kaçar. Salako ise Hamido'yu öldürür ve kasabanın eşkıyası olur. Salako filmi Çatalca İnceğiz mağaraları ile çatalcanın kestanelik ve Örcünlü köylerinde çekilmiştir.