Salak Milyoner oyuncuları kimler? Salak Milyoner filminin konusu nedir? sorusu filmseverler tarafından merak ediliyor. Başrollerinde Kemal Sunal ve Halit Akçatepe'nin yer aldığı Salak Milyoner filminin oyuncularını ve konusunu sizler için araştırdık...

SALAK MİLYONER FİLMİNİN KONUSU

Kayserili Behçet (Ali Şen),ölüm döşeğinde oğulları Saffet (Kemal Sunal),Himmet (Zeki Alasya),Hayret (Metin Akpınar) ve Gayret (Halit Akçatepe)'e İstanbul'a gidip Mehmet Çavuş'u bulmalarını ve Mehmet Çavuş'ta onlara ait bir define haritası olduğunu söyler. Dört kardeş arasında altınların nasıl paylaştırılacağına bir türlü karar veremeyen Uyanık kardeşler, Hanımlarını da ayarlayarak birbirlerinden habersiz İstanbul'a doğru yola çıkarlar. Ancak ne kötüdür ki tren istasyonunda dördünün yolları kesişir. Bunun üzerine İstanbul'da yepyeni bir komedinin temelleri atılır.

Kardeşler İstanbul'un altını üstüne getirirler. Başlarına gelen olaylar sonunda hanımları da İstanbul'a gelir ve Mehmet Çavuş'un evine yerleşirler. Definenin aslında Mehmet çavuş'un evinin altında olduğunu bilmeden günlerce İstanbul'u delik deşik ederler. Bu yüzden pek çok kez karakolluk olan kardeşler sonunda hazinenin Mehmet Çavuş'un evinin altında olduğunu fark ederler. Fakat bu sefer de Mehmet'e belli etmeden evin altını nasıl kazacaklarını düşünürler. Köylerinden kocalarını basmaya gelen Gülsüm, Emine ve Himmet'in hanımı kazılan tüneli saklamak için bir çare bulurlar. Bu aşamada acemi defineciler evin temeline ulaşmıştır. Himmet'in define sandığı bakır kabı çekmesiyle ev temelden sarsılır ve yıkılır. Kardeşler, Kayseri’ye geri döner. Saffet tarlayı sürerken saban bir şeye takılır. Himmet ise çıkan küpü kırar. Kırılan küpün içinden altınlar çıkar.

SALAK MİLYONER OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal - Saffet

Zeki Alasya - Himmet

Metin Akpınar - Hayret

Halit Akçatepe - Gayret

Münir Özkul - Mehmet Çavuş

Adile Naşit - Mesude

Hulusi Kentmen - Komiser

Meral Zeren - Emine

Perran Kutman - Gülsüm

Oya Alasya - Himmet'in Hanımı

Ali Şen - Kayserili Behçet

Haluk Orçun - Müteahhit

Mürüvvet Sim - Randevuevi Sahibesi

Arap Celal - Namaz kılan adam

Cemil Turan - kendisi

Osman Arpacıoğlu - kendisi