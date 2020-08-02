Salak Milyoner oyuncuları kimler? Salak Milyoner filminin konusu nedir? sorusu filmseverler tarafından merak ediliyor. Başrollerinde Kemal Sunal ve Halit Akçatepe'nin yer aldığı Salak Milyoner filminin oyuncularını ve konusunu sizler için araştırdık...
SALAK MİLYONER FİLMİNİN KONUSU
Kayserili Behçet (Ali Şen),ölüm döşeğinde oğulları Saffet (Kemal Sunal),Himmet (Zeki Alasya),Hayret (Metin Akpınar) ve Gayret (Halit Akçatepe)'e İstanbul'a gidip Mehmet Çavuş'u bulmalarını ve Mehmet Çavuş'ta onlara ait bir define haritası olduğunu söyler. Dört kardeş arasında altınların nasıl paylaştırılacağına bir türlü karar veremeyen Uyanık kardeşler, Hanımlarını da ayarlayarak birbirlerinden habersiz İstanbul'a doğru yola çıkarlar. Ancak ne kötüdür ki tren istasyonunda dördünün yolları kesişir. Bunun üzerine İstanbul'da yepyeni bir komedinin temelleri atılır.
Kardeşler İstanbul'un altını üstüne getirirler. Başlarına gelen olaylar sonunda hanımları da İstanbul'a gelir ve Mehmet Çavuş'un evine yerleşirler. Definenin aslında Mehmet çavuş'un evinin altında olduğunu bilmeden günlerce İstanbul'u delik deşik ederler. Bu yüzden pek çok kez karakolluk olan kardeşler sonunda hazinenin Mehmet Çavuş'un evinin altında olduğunu fark ederler. Fakat bu sefer de Mehmet'e belli etmeden evin altını nasıl kazacaklarını düşünürler. Köylerinden kocalarını basmaya gelen Gülsüm, Emine ve Himmet'in hanımı kazılan tüneli saklamak için bir çare bulurlar. Bu aşamada acemi defineciler evin temeline ulaşmıştır. Himmet'in define sandığı bakır kabı çekmesiyle ev temelden sarsılır ve yıkılır. Kardeşler, Kayseri’ye geri döner. Saffet tarlayı sürerken saban bir şeye takılır. Himmet ise çıkan küpü kırar. Kırılan küpün içinden altınlar çıkar.
SALAK MİLYONER OYUNCULARI KİMLER?
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!