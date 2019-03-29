Sakura nedir? Twitter'da sakura çılgınlığı sürüyor. Japonya'da baharın müjdecisi olmasına rağmen, daha solmadan en güzel halindeyken dallarından düşmesi sebebiyle edebiyatta ölüm ile yaşamın birlikteliğini ifade eden meyve vermeyen kiraz çiçeği olan Sakura Twitter'da en çok paylaşılan konulardan biri oldu.

SAKURA NEDİR?

Sakura (Latince: Prunus serrulata veya Türkçe: Kiraz çiçeği),Prunus cinsinden birkaç ağacın herhangi birinin çiçeğidir. Sakura Japon kültüründe büyük bir öneme sahip olup Japonya'nın ulusal simgelerinden biridir.

SAKURA ÇİÇEĞİ NEDİR?

Son Samuray filminin bir sahnesinde samuray komutanı Lord Moritsugu Katsumoto, bahçesi ihtişamlı çiçekler açmış sakura (kiraz çiçeği) ağaçlarıyla dolu bir tapınağa doğru yürür. Normalde herkese korku salan komutan, yumuşak bir sesle “Her nefeste hayatı tanımak… Her çay kâsesinde…” diyerek, açmış çiçekleri hayatla kıyaslar.

Japon tarihine savaşçılıklarının yanı sıra filozof ruhlu kişilikleriyle de geçen ve ölümden korkmayan samuraylar, kiraz çiçeğini Japon ruhunun soylu karakteri olarak görürlerdi. Ama kendi faniliklerinin de farkındaydılar…

Gerçekten de hayatın kırılganlığını ve güzelliğini ve bu iki kavramın Japon psikolojisi üzerindeki etkisini sakura’dan daha iyi temsil eden bir şey olamaz.

Çiçekleri ağır ağır açar ama çok çabuk dökülür. Hem hayatın başlangıcını yani baharı müjdeler, hem de kaçınılmaz sonunu simgeler. Japonya’da baharın müjdecisi olmasına rağmen, daha solmadan en güzel halindeyken dallarından düşmesi sebebiyle edebiyatta ölüm ile yaşamın birlikteliğini ifade eder.

Ağaç, Japon kültüründe mükemmel güzelliği ve aynı zamanda hızlı, acısız ölümü ifade eder. Bir şeyin hem üstün güzellik hem de hızlı şekilde ölmeyi nasıl aynı anda sembolize ettiği sorusunun cevabı ise Japon kültürünün ölüme bakış açısında saklıdır.

Bu çiçek martın son haftası ile nisanın ilk haftası açar ve Japonya’da bu dönem kutsal sayılır. Öyle ki hava durumundan sonra bir de “Sakura Durumu” verilir. Çiçeklerin açtığı bu dönem Japonya’nın en çok turist kabul ettiği dönemdir.