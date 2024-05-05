Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı'yla yollar ayrıldı

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Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Sakaryaspor, sahasında Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu. Bu yenilginin ardından ligin 3. sırasında yer alan Sakaryaspor, teknik direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı.

Kulübün konuyla ilgili sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Tuncay Şanlı ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

YERİNE COŞKUN DEMİRBAKAN GETİRİLDİ Sakaryaspor'dan yapılan açıklamada ''Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Coşkun Demirbakan ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin Coşkun Demirbakan!'' ifadelerine yer verildi.