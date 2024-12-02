Sakaryaspor: 2 - Boluspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Sakaryaspor, evinde Boluspor'u 2-1 mağlup etti. Mendy Mamadou'nun golleriyle 1-0'dan geri dönen ve alt sıralarda yer alan Sakaryaspor, puanını 17'ye yükseltti. Boluspor ise haftayı 21 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Sakaryaspor ile Boluspor karşı karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Sakaryaspor oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 44 ve 47. dakikalarda Mendy Mamadou attı.
Bu sonucun ardından Sakaryaspor puanını 17'ye yükseltirken, Boluspor ise 21 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Sakaryaspor, Pendikspor'a konuk olacak. Boluspor, evinde MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.