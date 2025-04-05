Sakaryaspor: 2 - Adanaspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Sakaryaspor, evinde Adanaspor'u 2-1 mağlup etti. 2. yarıda Kahraman Demirtaş ve Ognjen Ozegovic'in (p) kaydettiği gollerle 1-0'dan geri dönen Sakaryaspor, puanını 42'ye yükseltti. 81. dakikada Yusuf Can Esendemir'in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Adanaspor ise haftayı 27 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Sakaryaspor ile Adanaspor karşı karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Sakaryaspor oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 61'de Kahraman Demirtaş ve 83. dakikada penaltıdan Ognjen Ozegovic attı. Konuk ekibin tek golünü ise 59. dakikada Sokol Cikalleshi kaydetti.
Turuncu Beyazlılarda forma giyen Yusuf Can Esendemir, 82. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Sakaryaspor puanını 42'ye yükseltirken, Adanaspor ise 27 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Sakaryaspor, Boluspor'a konuk olacak. Adanaspor, evinde Kocaelispor'u ağırlayacak.