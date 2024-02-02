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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Sakaryaspor Sakaryaspor: 1 - Bandırmaspor: 0 |MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Sakaryaspor: 1 - Bandırmaspor: 0 |MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 23:03 Güncelleme: 02.02.2024 - 23:09
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        Sakaryaspor 3 puanı tek golle aldı
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        Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Sakaryaspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 1-0'lık skorla Sakaryaspor kazandı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        2. dakikada Sakaryaspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Del Valle’nin vurduğu şut auta çıktı.

        31. dakikada sol kanattan Levent'in ortasında Soukou kaleci Cihan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topa dokunamadı.

        67. dakikada köşe vuruşunda yapılan ortada topla buluşan Roshi, meşin yuvarlığı filelere gönderdi. 1-0

        72. dakikada Dimitrov'un kullandığı serbest vuruşta savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

        Stat: Yeni Sakarya Atatürk

        Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Sezgin Çınar, Mehmet Sıraç Akpınar

        Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Bülent Uzun, Rotman, Sinan Kurt (Samed Onur dk. 81), Burak Süleyman, Donkor, Roshı, Simon (Çaplayan Menderes dk. 89), Del Valle (Dimitrov dk. 46), Erdi Dikmen, Oğuz Yıldırım

        Yedekler: İbrahim Demir, Ali Ülgen, Berat Badak, Berat Can Şanlı, Bülent Cevahir

        Teknik Direktör: Tuncay Şanlı

        Bandırmaspor: Akın Alkan, Djitte, Emirhan Aydoğan(Mehmet Özcan dk. 51), Soukou (Sitoe dk. 56), Jozefzoon (Badji dk. 81), Berişbek (Doğan Can Davas dk. 81), Foor, Levent Ayçiçek, Sergen Piçinciol, Mücahit Albayrak (Emre Batuhan Adıgüzel dk. 57), Taha Batuhan Yayıkcı

        Yedekler: Erdem Çakaltarla, Aygün Özışıkyıldız, Mert Çelik, Mustafa Çeçenoğlu

        Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

        Goller: Roshi (dk. 67) (Sakaryaspor)

        Sarı kart: Djitte (Bandırmaspor)

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